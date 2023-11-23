logo

BTC/USD

37512.69

ETH/USD

2079.18

LTC/USD

69.71

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Похожие на нацистские: Кум Путина неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий"
commentss НОВОСТИ Все новости

Похожие на нацистские: Кум Путина неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий"

Кум Путина резко высказался о российской пропаганде, которая проводит массовые мероприятия и платит деньги зрителям.

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселев резко критикует "массовые мероприятия", проводимые Кремлем. По его словам, на это идут большие ресурсы, а некоторые лозунги похожи на нацистские. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью российского бизнесмена.

Похожие на нацистские: Кум Путина неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий"

Кум Путина Владимир Киселев. Фото из открытых источников

Владимир Киселев примером провальных мер с участием российских артистов назвал концерт на Красной площади 29 сентября. Событие было посвящено годовщине проведения выборов и оккупации украинских территорий. Особое возмущение у Киселева вызвал лозунг, висевший на главной сцене "Одна страна, одна семья, одна Россия".


"Вообще кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии: "Один фюрер, один народ, одна страна"? Кто-то об этом думал? А эти люди называют себя профессионалами!", — сказал Киселев.

Кум Путина считает виновными в этом идеологические группы из Минкульта и так называемых "башен Кремля", "Старой площади", тратящих на российскую пропаганду "безумные деньги". Кроме того Киселев критикует организаторов, которые приглашают на концерты малоизвестных звезд и платят зрителям деньгами.

"Ничего другого не находят, как за деньги сгонять этих бедняг со всех районов Москвы и Подмосковья", — сказал российский бизнесмен, признав, что Кремль платит средства людям на концертах.

Напомним, что Путин является крестным отцом ребенка Владимира Киселева. Бизнесмен отметился в свое время обещаниями выдавать премии за уничтоженные в Украине танки Leopard.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МВД РФ обнародовали решение о российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Россияне подали на нее заявление по поводу ее экстремистских высказываний.

Также "Комментарии" писали о Путине, который заявил, что не верил в войну против Украины до 2014 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6nis3oWuGFk&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!