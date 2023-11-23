Похожие на нацистские: Кум Путина неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий"

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Slava Kot
Владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселев резко критикует "массовые мероприятия", проводимые Кремлем. По его словам, на это идут большие ресурсы, а некоторые лозунги похожи на нацистские. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью российского бизнесмена.
Кум Путина Владимир Киселев. Фото из открытых источников
Владимир Киселев примером провальных мер с участием российских артистов назвал концерт на Красной площади 29 сентября. Событие было посвящено годовщине проведения выборов и оккупации украинских территорий. Особое возмущение у Киселева вызвал лозунг, висевший на главной сцене "Одна страна, одна семья, одна Россия".
Кум Путина считает виновными в этом идеологические группы из Минкульта и так называемых "башен Кремля", "Старой площади", тратящих на российскую пропаганду "безумные деньги". Кроме того Киселев критикует организаторов, которые приглашают на концерты малоизвестных звезд и платят зрителям деньгами.
Напомним, что Путин является крестным отцом ребенка Владимира Киселева. Бизнесмен отметился в свое время обещаниями выдавать премии за уничтоженные в Украине танки Leopard.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МВД РФ обнародовали решение о российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Россияне подали на нее заявление по поводу ее экстремистских высказываний.
Также "Комментарии" писали о Путине, который заявил, что не верил в войну против Украины до 2014 года.
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