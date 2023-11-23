Похожие на нацистские: Кум Путина неожиданно раскритиковал Кремль за проведение "массовых мероприятий"

Владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселев резко критикует "массовые мероприятия", проводимые Кремлем. По его словам, на это идут большие ресурсы, а некоторые лозунги похожи на нацистские. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью российского бизнесмена.



Кум Путина Владимир Киселев. Фото из открытых источников

Владимир Киселев примером провальных мер с участием российских артистов назвал концерт на Красной площади 29 сентября. Событие было посвящено годовщине проведения выборов и оккупации украинских территорий. Особое возмущение у Киселева вызвал лозунг, висевший на главной сцене "Одна страна, одна семья, одна Россия".

"Вообще кто-то думал, что это прямой лозунг фашистской Германии: "Один фюрер, один народ, одна страна"? Кто-то об этом думал? А эти люди называют себя профессионалами!", — сказал Киселев.

Кум Путина считает виновными в этом идеологические группы из Минкульта и так называемых "башен Кремля", "Старой площади", тратящих на российскую пропаганду "безумные деньги". Кроме того Киселев критикует организаторов, которые приглашают на концерты малоизвестных звезд и платят зрителям деньгами.

"Ничего другого не находят, как за деньги сгонять этих бедняг со всех районов Москвы и Подмосковья", — сказал российский бизнесмен, признав, что Кремль платит средства людям на концертах.

Напомним, что Путин является крестным отцом ребенка Владимира Киселева. Бизнесмен отметился в свое время обещаниями выдавать премии за уничтоженные в Украине танки Leopard.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МВД РФ обнародовали решение о российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Россияне подали на нее заявление по поводу ее экстремистских высказываний.

Также "Комментарии" писали о Путине, который заявил, что не верил в войну против Украины до 2014 года.