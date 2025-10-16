Пока Путин гонит вояк в Украину, РФ теряет свои территории на востоке: что происходит

За дружбу и партнерство с Пекином и Пхеньяном Москве приходится рассчитываться фактически потерей суверенитета, ведь путинский режим теряет контроль над частью своих территорий на востоке РФ. Китай и КНДР постепенно экономически захватывают восточные территории России. Таким образом, страна-агрессор все чаще "рассчитывается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

В публикации говорится, что Китай наращивает влияние экономически. По прогнозам, объем его инвестиций в регион в 2025 году может достичь триллиона рублей. Впрочем, большинство сделок касаются торговли: инфраструктурных проектов нет.

По словам сенатора от Хабаровского края Виктора Калашникова, в 2024 году объем российско-китайского товарооборота вырос на 5,5 млн тонн, а за первое полугодие 2025-го — еще на 36 %.

В то же время Китай проводит "ползучую" демографическую экспансию. От Владивостока до Урала уже проживают до двух миллионов китайцев, и эта цифра растет. Способствуют этому льготы и введение безвизового режима. Даже формируются анклавы, где россияне практически не работают.

Параллельно Москва привлекает к освоению региона КНДР. За последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, неофициально — до 50 тысяч. Российские компании уже заказали 153 тысячи трудовых контрактов.

Так возникает дилемма, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, а КНДР — трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов.

В перспективе рост китайского присутствия и расширение северокорейских трудовых квот может создать конфликт интересов между партнерами. Кремль рискует потерять контроль над 40 % собственной территории — почти 7 млн квадратных километров с населением 7,9 млн человек, превратив Дальний Восток в арену чужих стратегий.

