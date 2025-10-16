Доки Путін жене вояк в Україну, РФ втрачає свої території на сході: що відбувається

За дружбу та партнерство з Пекіном та Пхеньяном Москві доводиться розраховуватися фактично втратою суверенітету, адже путінський режим втрачає контроль над частиною своїх територій на сході РФ. Китай та КНДР поступово економічно захоплюють східні території Росії. Таким чином, країна-агресор дедалі частіше "розраховується" із союзниками у війні проти України власними територіями. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що Китай збільшує вплив економічно. За прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у 2025 році може досягти трильйона рублів. Втім, більшість операцій стосуються торгівлі: інфраструктурних проектів немає.

За словами сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, у 2024 році обсяг російсько-китайського товарообігу зріс на 5,5 млн. тонн, а за перше півріччя 2025-го — ще на 36%.

У той же час, Китай проводить "повзучу" демографічну експансію. Від Владивостока до Уралу вже мешкають до двох мільйонів китайців, і ця цифра зростає. Сприяють цьому пільги та запровадження безвізового режиму. Навіть формуються анклави, де росіяни практично не працюють.

Паралельно Москва залучає освоєння регіону КНДР. За останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників, неофіційно – до 50 тисяч. Російські компанії вже замовили 153 тисяч трудових контрактів.

Так виникає дилема, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції території третьої. Китай формує економічну залежність, а КНДР – трудову. Обидві країни вирішують власні проблеми з допомогою російських ресурсів.

У перспективі зростання китайської присутності та розширення північнокорейських трудових квот може створити конфлікт інтересів між партнерами. Кремль ризикує втратити контроль над 40% власної території — майже 7 млн. квадратних кілометрів з населенням 7,9 млн. осіб, перетворивши Далекий Схід на арену чужих стратегій.

