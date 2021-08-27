Поклонская решила переквалифицироваться в дипломаты – будет представлять Россию в африканской республике

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская готовится занять должность посла России в африканской республике Кабо-Верде, которая находится на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет РБК со ссылкой на источники в парламенте.

Наталья Поклонская Фото из открытых источников

Наталья Поклонская не попадет в список "Единой России" на выборы в Госдуму РФ и не вернется обратно в Крым. Бывшего прокурора Крыма хотят трудоустроить подальше от России, направив послом в островную республику. Решение по Поклонской может быть принято в самое ближайшее время. Есть информация, что ее кандидатура одобрена Кремлем и документы уже на завершающей стадии. Назначение послов – это прерогатива главы государства

В РБК, ссылаясь на свои источники, рассказывают, что по Поклонской вопрос давно уже встал ребром. В администрации президента давно уже приняли решение, что переизбрание Поклонской депутат от "Единой России" невозможно. Причина – вызывающее поведение Поклонской. Также говорится, что попробовать свои силы на дипломатической службе предложила сама Поклонская, ей пошли на встречу.

Отметим, во время аннексии Крыма Наталья Поклонская стала "оружием" в руках пропагандистов, которые запускали тезисы об украинских бандеровцах, которые хотят захватить Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" — журналист Ксения Собчак предложила Наталье Поклонской пофантазировать на тему возможного наказания для лидеров Майдана в 2014 году. Экс-прокурор Крыма долго не думала – предложила наказание для Турчинова, как одного из организаторов и идейных лидеров Майдана.

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