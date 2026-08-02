Покушение на ответственного за Бучу: раскрыты новые детали взрыва в ресторане Москвы

Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, где мог проходить закрытый банкет с участием высокопоставленных военных, мог быть результатом заранее спланированной операции. Такое мнение высказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Взрыв в ресторане Москвы. Фото: AP

Николай Маломуж в эфире "24 канала" заявил, что в последнее время в России наблюдается серия атак на представителей военного командования и спецслужб. Генерал предположил, что взрыв в ресторане мог быть частью кампании по ликвидации лиц, причастных к войне против Украины.

Экс-глава СВР обратил внимание, что среди участников банкета мог быть главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Александр Чайко. Именно его Маломуж назвал одним из ответственных за массированные ракетные удары по украинским городам, а также за действия российской армии во время наступления на Киев в 2022 году, в частности, террор в Буче.

"Скоростные ударные системы, крылатые ракеты, авиация – все это под его контролем. Он генерал-террорист, организатор и исполнитель. Это может быть операция спецслужб по ликвидации российских генералов там, где они не ожидают этого – во время празднований, по месту жительства. Для этого изучается логистика", – считает Маломуж.

По мнению генерала, взрывное устройство предположительно было заложено в помещении заранее. Он не связывает инцидент с сообщениями российских стражей порядка о женщине, которая якобы пыталась пронести подозрительный предмет в ресторан.

"Ее квалифицировали как террористку, но реальный взрыв произошел в помещении. Взрывчатку заложили раньше. Еще нет подтверждения по самому Чайке, но есть по двум другим генералам – гостям мероприятия, которые были у него на дне рождения. Это показывает, что все они уязвимы и будут наказаны за свои преступления против Украины однозначно", — отметил Маломуж.

Генерал добавил, что российские спецслужбы больше не могут обеспечить безопасность представителям военного руководства, несмотря на жесткую систему контроля внутри страны.

Взрыв произошел вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве. По данным российской стороны, было подорвано самодельное взрывное устройство. Сообщалось о по меньшей мере 21 пострадавшем и пяти погибших. Российские медиа также писали, что среди гостей могли быть несколько высокопоставленных генералов, однако официального подтверждения их присутствия пока нет.