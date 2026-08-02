Замах на відповідального за Бучу: розкрито нові деталі вибуху в ресторані Москви

Вибух у московському ресторані Balzi Rossi, де міг проходити закритий банкет за участю високопоставлених військових, міг бути результатом заздалегідь спланованої операції. Таку думку висловив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Вибух у ресторані Москви. Фото: AP

Микола Маломуж в ефірі "24 каналу" заявив, що останнім часом у Росії простежується серія атак на представників військового командування та спецслужб. Генерал припустив, що вибух у ресторані міг бути частиною кампанії з ліквідації осіб, які причетні до війни проти України.

Екскерівник СЗР звернув увагу, що серед учасників банкету міг бути головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко. Саме його Маломуж назвав одним з відповідальних за масовані ракетні удари по українських містах, а також за дії російської армії під час наступу на Київ у 2022 році, зокрема терор у Бучі.

"Швидкісні ударні системи, крилаті ракети, авіація – все це під його контролем. Він генерал-терорист, організатор і виконавець. Це може бути операція спецслужб з ліквідації російських генералів там, де вони не очікують цього – під час святкувань, за місцем проживання. Для цього вивчається логістика", – вважає Маломуж.

На думку генерала, вибуховий пристрій, імовірно, був закладений у приміщенні заздалегідь. Він не пов'язує інцидент з повідомленнями російських правоохоронців про жінку, яка нібито намагалася пронести підозрілий предмет до ресторану.

"Її кваліфікували як терористку, але реальний вибух відбувся в приміщенні. Вибухівку заклали раніше. Ще немає підтвердження по самому Чайко, але є по двох інших генералах – гостях заходу, які були в нього на дні народженні. Це показує, що вони всі вразливі та будуть покарані за свої злочини проти України однозначно", – зазначив Маломуж.

Генерал додав, що російські спецслужби більше не можуть гарантувати безпеку представникам військового керівництва, попри жорстку систему контролю всередині країни.

Вибух стався ввечері 1 серпня у ресторані Balzi Rossi на Кудрінській площі в Москві. За даними російської сторони, було підірвано саморобний вибуховий пристрій. Повідомлялося про щонайменше 21 постраждалого та п’ять загиблих. Російські медіа також писали, що серед гостей могли бути кілька високопоставлених генералів, однак офіційного підтвердження їхньої присутності наразі немає.