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Покушение на Путина: что ответили в Кремле

Песков заявил, что это сообщение иностранных СМИ не соответствует действительности

15 сентября 2022, 23:16
Автор:

Лиля Воробьева
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Британские СМИ пишут, что на главу Кремля в Москве, 14 сентября, покушались. Но спикер Путина Песков заявил, что это сообщение иностранных СМИ не соответствует действительности. О подробностях покушения на президента РФ написал таблоид The Sun.  

Покушение на Путина: что ответили в Кремле

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении британского таблоида говорится, что вчера в Москве на пути кортежа президента РФ взорвалась бомба.

Издание со ссылкой на источники в Кремле написало, что автомобиль Путина получил сильный удар по левому переднему колесу, за которым последовал "сильный дым".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вся эта обнародованная информация не соответствует действительности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин не ездит на передовую . Президент РФ Владимир Путин появляется в местах, которые спецслужбы раньше хорошо проверяют, но избегают поездок на передовую. Он получает исключительно в зачищенные места. Все потому, что российскому президенту никто не может гарантировать безопасность и безопасность жизни на передовой. Советник главы ОП очень лаконично объяснил, почему Путин не рискует появляться в местах, где нет подставных людей, работников спецслужб, переодетых в гражданское, где есть угроза нападения или покушения – все из-за "стариков и врожденной спелости". По его словам, скорее всего, находясь на службе у Собчака в Питере Путину, тоже особо рисковать не приходилось. Если же отдавать команды и указы, находясь в бункере, то никакого риска нет. К тому же, если у страны есть ядерное оружие. Алексей Арестович считает, что у Путина страх даже не перед украинцами, а перед своими. Он не уверен в тех ребятах, которых отправляет на убой в Украину. Именно поэтому Путин не доверяет абсолютно никому, нет уверенности даже в своей охране.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/18664473/vladimir-putin-survives-assassination-attempt-car-attacked/
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