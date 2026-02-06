Покушение в Москве: почему выстрелы в генерала Минобороны РФ могут сыграть против Украины

Покушение на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба РФ Алексеева может иметь гораздо более широкие последствия, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на соблазн воспринимать инцидент как положительный сигнал, радоваться ему не стоит. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Владимир Алексеев. Фото: из открытых источников

По его словам, нападение на Алексеева — заместителя Игоря Костюкова, возглавляющего российскую переговорную группу — потенциально может привести к срыву переговорного процесса в целом. А это, отмечает эксперт, точно не выгодный сценарий для Украины.

Денисенко считает, что покушение на внутрироссийское происхождение и является частью завершающего этапа "зачистки" группировки "Вагнер". Именно Алексеев, по его версии, стоял у истоков создания этой частной военной компании и играл ключевую роль в ее формировании.

"Когда все уже забыли и о Пригожине, и о его медиаимперии, пришло время для "героической" смерти отца-основателя", — отметил политолог, намекая на логику действий российских силовых элит.

По мнению Денисенко, именно эту версию событий следует рассматривать как основную. Она вписывается в общую тенденцию устранения фигур, связанных с бывшими автономными центрами влияния в РФ, после мятежа "Вагнера" ставшими опасными для Кремля.

Таким образом, покушение на генерала может свидетельствовать не об ослаблении России, а о внутренней консолидации режима, что в перспективе способно осложнить как переговоры, так и общую ситуацию безопасности.

