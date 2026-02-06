logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Покушение в Москве: почему выстрелы в генерала Минобороны РФ могут сыграть против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Покушение в Москве: почему выстрелы в генерала Минобороны РФ могут сыграть против Украины

Политолог Денисенко объяснил, как нападение на Алексеева связано с «Вагнером» и чем это чревато переговорами

6 февраля 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Покушение на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба РФ Алексеева может иметь гораздо более широкие последствия, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на соблазн воспринимать инцидент как положительный сигнал, радоваться ему не стоит. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Покушение в Москве: почему выстрелы в генерала Минобороны РФ могут сыграть против Украины

Владимир Алексеев. Фото: из открытых источников

По его словам, нападение на Алексеева — заместителя Игоря Костюкова, возглавляющего российскую переговорную группу — потенциально может привести к срыву переговорного процесса в целом. А это, отмечает эксперт, точно не выгодный сценарий для Украины.

Денисенко считает, что покушение на внутрироссийское происхождение и является частью завершающего этапа "зачистки" группировки "Вагнер". Именно Алексеев, по его версии, стоял у истоков создания этой частной военной компании и играл ключевую роль в ее формировании.

"Когда все уже забыли и о Пригожине, и о его медиаимперии, пришло время для "героической" смерти отца-основателя", — отметил политолог, намекая на логику действий российских силовых элит.

По мнению Денисенко, именно эту версию событий следует рассматривать как основную. Она вписывается в общую тенденцию устранения фигур, связанных с бывшими автономными центрами влияния в РФ, после мятежа "Вагнера" ставшими опасными для Кремля.

Таким образом, покушение на генерала может свидетельствовать не об ослаблении России, а о внутренней консолидации режима, что в перспективе способно осложнить как переговоры, так и общую ситуацию безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — в Москве произошла стрельба с участием высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ранили неизвестные, несколько раз выстрелившие ему в спину, после чего скрылись с места происшествия, сообщают российские СМИ. По предварительной информации, офицер выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости