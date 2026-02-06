Замах у Москві: чому постріли в генерала Міноборони РФ можуть зіграти проти України

Замах на вбивство першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу РФ Алєксєєва може мати значно ширші наслідки, ніж здається на перший погляд. Попри спокусу сприймати інцидент як позитивний сигнал, радіти йому не варто. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Володимир Алєксєєв. Фото: з відкритих джерел

За його словами, напад на Алєксєєва – заступника Ігоря Костюкова, який очолює російську переговорну групу, — потенційно може призвести до зриву переговорного процесу загалом. А це, наголошує експерт, точно не є вигідним сценарієм для України.

Денисенко вважає, що замах має внутрішньоросійське походження і є частиною завершального етапу "зачистки" угруповання "Вагнер". Саме Алєксєєв, за його версією, стояв біля витоків створення цієї приватної військової компанії та відігравав ключову роль у її формуванні.

"Коли всі вже забули і про Пригожина, і про його медіаімперію, настав час для “героїчної” смерті батька-засновника", — зазначив політолог, натякаючи на логіку дій російських силових еліт.

На думку Денисенка, саме цю версію подій варто розглядати як основну. Вона вписується в загальну тенденцію усунення фігур, пов’язаних із колишніми автономними центрами впливу в РФ, які після заколоту "Вагнера" стали небезпечними для Кремля.

Таким чином, замах на генерала може свідчити не про ослаблення Росії, а про внутрішню консолідацію режиму, що в перспективі здатне ускладнити як переговори, так і загальну безпекову ситуацію.

