"Политически деструктивные" действия Байдена: Россия заявила, что личные санкции не повредят Путину

Россия предупредила в среду, 26 января, что введение санкций против лично президента Владимира Путина не повредит ему, но будет "политически разрушительным", после того как президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит такой шаг, если Россия вторгнется в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков принимает участие в ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в конце года в Москве - Reuters

Байден заявил, что персональные санкции против Путина можно рассматривать как часть согласованных мер Вашингтона и его союзников, чтобы убедить Москву, что любая новая агрессия против Украины приведет к скорым и большим потерям.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские конгрессмены и сенаторы, обсуждавшие персональные санкции против высших лидеров России, не знали, что им по закону запрещено владеть активами, имуществом и банковскими счетами за рубежом.

Индивидуальные санкции против Путина были бы "не болезненными (но) политически деструктивными", сказал Песков, ранее заявлявший, что они будут равносильны разрыву дипломатических отношений.

Когда официальные лица приступили к переговорам четырех стран в Париже, Россия провела новые военные учения на суше и на море и перебросила больше десантников и истребителей в Беларусь, к северу от Украины.

Украина заявила, что Россия, собравшая десятки тысяч войск у своей границы, но отрицающая планы вторжения, пытается посеять панику.

Соединенные Штаты неделями пытались построить соглашение с европейскими партнерами о мощном пакете санкций в случае нападения России. Но задача осложняется зависимостью Европы от российских энергоносителей и тем, что санкции нанесут ущерб и ее собственному бизнесу.

Итальянские бизнес-лидеры, в том числе энергетический гигант Enel, UniCredit bank (CRDI.MI) и ведущая страховая компания Generali (GASI.MI), продолжили видеоконференцию с Путиным в среду, 26 января, несмотря на призыв их правительства не участвовать.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы рассматриваем Италию как одного из ведущих экономических партнеров", – сказал Путин, приветствуя сотрудничество с итальянскими компаниями и банками по крупным энергетическим проектам.

ЕС полагается на Россию примерно в трети своих поставок газа. Любые перебои с российским импортом усилили бы существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

Соединенные Штаты разговаривают с основными производителями энергоресурсов и компаниями по всему миру по поводу потенциальной переадресации поставок в Европу, если Россия вторгнется в Украину.

Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден заявил, что рассмотрит персональные санкции против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, поскольку западные лидеры усиливают военную подготовку и планируют оградить Европу от отключения российского газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!