Политолог из РФ объяснил, почему Путин не пойдет на Киев

В планах российского лидера Владимира Путина нет полномасштабного наступления на Украину. Такой позицией поделился политолог из РФ Станислав Белковский, пишет УНИАН, ссылаясь на "Апостроф".

Владимир Путин - фото из открытых источников

Специалист считает, что официальной Москве достаточного поддерживать напряжение в нашей стране, и других странах постсоветского пространства.

"Я считаю, что Путину сейчас не нужно наступление на Киев, потому что он никогда не пойдет туда, где он не имеет 100-процентной поддержки. Если это удалось с аннексией Крыма, где Путин был уверен в приверженности местного населения к России, то такой цели не было во время оккупации Донбасса. Проект "Малороссия" — это блеф", — сказал российский политолог.

Эксперт добавил, что РФ влияет на постсоветские страны, создавая "горячие точки" там, где идет гибридная война.

Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер РФ недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы". По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сдерживая напор российской армии на Донбассе, Украина "держит щит" для цивилизованный Европы. Такое мнение высказал в последнем интервью немецким журналистам президент Владимир Зеленский.





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