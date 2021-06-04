Политолог из РФ объяснил, почему Путин не пойдет на Киев

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Елизавета Черных
В планах российского лидера Владимира Путина нет полномасштабного наступления на Украину. Такой позицией поделился политолог из РФ Станислав Белковский, пишет УНИАН, ссылаясь на "Апостроф".
Владимир Путин - фото из открытых источников
Специалист считает, что официальной Москве достаточного поддерживать напряжение в нашей стране, и других странах постсоветского пространства.
Эксперт добавил, что РФ влияет на постсоветские страны, создавая "горячие точки" там, где идет гибридная война.
Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер РФ недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы". По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.
Ранее портал "Комментарии" писал, что сдерживая напор российской армии на Донбассе, Украина "держит щит" для цивилизованный Европы. Такое мнение высказал в последнем интервью немецким журналистам президент Владимир Зеленский.
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