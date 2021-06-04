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Политолог из РФ объяснил, почему Путин не пойдет на Киев

Со слов эксперта, Кремль пытается влиять на постсоветские страны гибридными методами

сегодня, 09:11
Автор:

Елизавета Черных

В планах российского лидера Владимира Путина нет полномасштабного наступления на Украину. Такой позицией поделился политолог из РФ Станислав Белковский, пишет УНИАН, ссылаясь на "Апостроф". 

Политолог из РФ объяснил, почему Путин не пойдет на Киев

Владимир Путин - фото из открытых источников

Специалист считает, что официальной Москве достаточного поддерживать напряжение в нашей стране, и других странах постсоветского пространства. 

"Я считаю, что Путину сейчас не нужно наступление на Киев, потому что он никогда не пойдет туда, где он не имеет 100-процентной поддержки. Если это удалось с аннексией Крыма, где Путин был уверен в приверженности местного населения к России, то такой цели не было во время оккупации Донбасса. Проект "Малороссия" — это блеф", — сказал российский политолог. 

Эксперт добавил, что РФ влияет на постсоветские страны, создавая "горячие точки" там, где идет гибридная война. 

Напомним, что со слов посла Украины в Германии Андрея Мельника, глава Кремля Владимир Путин стремится уничтожить независимую Украину. Мельник также отметил, что армия Украины во многом уступает российской — как по качеству, так и по численности. Однако посол уверен, что лидер РФ недооценил возможности нашей страны в сфере обороны и "поломал себе на этом зубы".  По утверждению дипломата, Украине удастся обезопасить себя только того, когда она войдет в состав оборонного военного альянса, как НАТО.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сдерживая напор российской армии на Донбассе, Украина "держит щит" для цивилизованный Европы. Такое мнение высказал в последнем интервью немецким журналистам президент Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.unian.net/war/proekt-malorossiya-eto-blef-politolog-iz-rf-obyasnil-pochemu-putin-ne-planiruet-nastuplenie-na-kiev-novosti-donbassa-11442634.html
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