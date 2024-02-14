Политолог объяснил, зачем Путин прикидывается «миротворцем»

Сейчас Россия реализует информационно-психологическую спецоперацию, направленную на то, чтобы представить диктатора Путина в образе "миротворца", считает Владимир Фесенко. Россияне рассказывают, что кремлевский диктатор вроде бы очень хочет прекратить войну в Украине, однако американцы этого не хотят.

Владимир Фесенко

"И он об этом, кстати, сказал в интервью Карлсону, что, мол, "да, я за мирные переговоры, но пусть сначала Америка прекратит поставки оружия Украине, тогда мы будем договариваться". Он предлагает, чтобы ему сдали Украину, и тогда это будет уже не о мире, а о капитуляции. При этом у самих украинцев ничего не спрашивают, а украинцы не собираются капитулировать",

– говорит Фесенко.

По его словам, у Украины много международных партнеров, поддерживающих ее в борьбе против немотивированной агрессии РФ. Именно поэтому, считает Фесенко, Путин хочет расколоть западный мир. Главная цель "миротворческих инициатив" – добиться прекращения помощи Украине.

"Но пока эта стратегия не работает",

– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ вроде бы предложила США "заморозить" войну в Украине. На такое предложение отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что Украина на это никогда не пойдет. По его словам, в рамках "заморозки войны" Россия выставляет для Украины неприемлемые условия. Во-первых, говорит он, РФ хочет получить украинские территории. Во-вторых, россияне хотят, чтобы Украина отказывалась от субъектности и суверенитета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам о войне в Украине, однако страны Запада не хотят учитывать ее интересы. Также Лавров добавил, что вроде бы Соединенные Штаты и их союзники не оставляют "мечт" о нанесении России стратегического поражения.







