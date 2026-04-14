Полмиллиарда евро на покой Путина: вокруг его резиденции развернули двойное кольцо ПВО

Кремль продолжает ужесточать меры безопасности вокруг частной резиденции Владимира Путина на Валдае. Согласно анализу спутниковых снимков, только в течение марта там появились еще семь систем ПВО, что увеличило их общее количество до 27 единиц.

Дача Путина

Журналисты сообщают, что обустройство новых оборонных точек началось 17 марта, и "они уже оснащены комплексами „Панцирь-С1“". Отмечается, что структура защиты объекта построена по особому образцу: "система обороны вокруг резиденции выстроена в два кольца", повторяя стратегию прикрытия Москвы.

Такая концентрация техники вызывает вопрос о стоимости безопасности российского руководителя. По оценкам издания The Telegraph, один комплекс "Панцирь" стоит до 18 миллионов евро. Соответственно, полная стоимость всей группировки на Валдае "может составлять не менее полумиллиарда евро".

Для сравнения, в защиту всей московской агломерации, где проживает около 20 миллионов человек, развернуто около 60 подобных установок. Таким образом, плотность противовоздушного прикрытия личной дачи диктатора выглядит беспрецедентной.

