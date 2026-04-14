Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир Россия Полмиллиарда евро на покой Путина: вокруг его резиденции развернули двойное кольцо ПВО
Полмиллиарда евро на покой Путина: вокруг его резиденции развернули двойное кольцо ПВО

«Панциры» вокруг диктатора: за месяц количество систем противовоздушной обороны на Валдае существенно выросло

14 апреля 2026, 21:21
Недилько Ксения

Кремль продолжает ужесточать меры безопасности вокруг частной резиденции Владимира Путина на Валдае. Согласно анализу спутниковых снимков, только в течение марта там появились еще семь систем ПВО, что увеличило их общее количество до 27 единиц.

Дача Путина

Журналисты сообщают, что обустройство новых оборонных точек началось 17 марта, и "они уже оснащены комплексами „Панцирь-С1“". Отмечается, что структура защиты объекта построена по особому образцу: "система обороны вокруг резиденции выстроена в два кольца", повторяя стратегию прикрытия Москвы.

Такая концентрация техники вызывает вопрос о стоимости безопасности российского руководителя. По оценкам издания The Telegraph, один комплекс "Панцирь" стоит до 18 миллионов евро. Соответственно, полная стоимость всей группировки на Валдае "может составлять не менее полумиллиарда евро".                                                     

Для сравнения, в защиту всей московской агломерации, где проживает около 20 миллионов человек, развернуто около 60 подобных установок. Таким образом, плотность противовоздушного прикрытия личной дачи диктатора выглядит беспрецедентной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что популярная российская блогерша и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая сейчас проживает в Монако, записала резонансное 18-минутное видеообращение к Владимиру Путину. В ролике, опубликованном для ее многомиллионной аудитории, она утверждает, что российский диктатор "многое не знает" о реальной жизни в стране.                             



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
