Кремль продовжує посилювати заходи безпеки навколо приватної резиденції Володимира Путіна на Валдаї. Згідно з аналізом супутникових знімків, лише протягом березня там "з'явилися ще сім систем ППО", що збільшило їхню загальну кількість до 27 одиниць.

Дача Путіна

Журналісти повідомляють, що облаштування нових оборонних точок розпочалося 17 березня, і наразі "вони вже оснащені комплексами „Панцир-С1“". Зазначається, що структура захисту об'єкта побудована за особливим зразком: "система оборони навколо резиденції вибудована у два кільця", повторюючи стратегію прикриття Москви.

Така концентрація техніки викликає питання щодо вартості безпеки російського очільника. За оцінками видання The Telegraph, один комплекс "Панцир" вартує до 18 мільйонів євро. Відповідно, повна вартість усього угруповання на Валдаї "може становити не менше ніж пів мільярда євро".

Для порівняння, на захист усієї московської агломерації, де проживає близько 20 мільйонів людей, розгорнуто лише близько 60 подібних установок. Таким чином, щільність протиповітряного прикриття особистої дачі диктатора виглядає безпрецедентною.

