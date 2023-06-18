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"Полная беспомощность": российское ФСБ реформируют

Теперь в ФСБ будут брать срочников

сегодня, 19:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ представители пограничной службы ФСБ продемонстрировали полную беспомощность, в частности, в те решающие моменты, когда повстанцы прорывались на российскую территорию.

"Полная беспомощность": российское ФСБ реформируют

Российское ФСБ реформируют (фото из открытых источников)

Как информирует ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на сообщения своего источника, пограничников ФСБ по причине допущенных провалов будут реформировать.


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"После того как пограничная служба ФСБ показала свою полную беспомощность при охране границы с Украиной, принято решение снова набирать к ней срочников. Это может произойти уже осенью", — утверждают авторы сообщения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Кремль так вяло реагирует на рейды Белгородщины. Российские власти, похоже, не знают, как реагировать на ситуацию в Белгородской области, где уже две недели ведут активные бои против путинских силовиков представители "Русского Добровольческого корпуса" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР).

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что для большинства россиян заваруха в Белгородской области – нечто далекое, которое их лично не касается. Эксперт думает, что рейды будут продолжаться. И считает их достаточно креативными, проработанными операциями.
Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова отмечает, что россияне воюют против россиян. По ее мнению, Кремль так вяло реагирует, потому что для него это либо шок, либо просто уже не кем и чем воевать, тем более на своей территории. По ее словам, чем у них больше проблем, тем лучше для нас. После последнего сообщения о том, что вагнеровцы "пленили" офицера российской армии вообще возник вопрос, кто там против кого



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