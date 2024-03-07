Полный провал: появились новые подробности о послании Путина на РосТВ

Послание президента России Владимира Путина в Федеральное собрание провалилось по рейтингам на российском телевидении. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По информации СМИ, за год обращения глава России стал смотреть вдвое меньше зрителей. В частности, послание Путина в этом году оказалось на 8 и 25 местах среди ста самых популярных телепрограмм на прошлой неделе. Больше всего его смотрели зрители канала Россия-1 (рейтинг 4% и 8 место в топ-100, аудитория 4).

"За год Путин потерял почти половину зрителей. В 2023 году его послание заняло 6, 7 и 61 строчки в списке самых популярных программ недели. Кроме трансляций на Первом канале и "России-1", в топ-100 оказалось и НТВ. Совокупный рейтинг всех трех показов составил 11,4%. В 2024-м — только 6,5%", — говорится в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто подыгрывает Путину . Западные спецслужбы все меньше доверяют Германии из-за утечки секретной информации в Россию. Об этом пишет обозреватель "BILD" Петер Тиде, реагируя на скандал с утечкой разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Обозреватель вспомнил поговорку, которая активно распространяется в странах Запада: "Если хотите, чтобы что-нибудь оказалось в Москве — отдайте это немцам!".

Как рассказал BILD источник в одной из спецслужб Германии, им уже много лет не доверяют спецслужбы Запада из-за постоянных скандалов и истоков. Он называет причиной "чрезмерное регулирование": только внешнюю разведку BND контролируют в семь госучреждений.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил подлинность записей, обнародованных российскими пропагандистами, где немецкие офицеры обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и уничтожение Крымского моста.

