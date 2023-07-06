"Поломанные ребра": стало известно, почему Суровикин не выходит на публику

Российский генерал Сергей Суровикин , которого еще называют "сирийский мясник", не появился в среде политиков и должностных лиц со времен неудачного марша справедливости, организатором которого был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Как говорят, его арестовали. Telegram-канал Генерал СВР, часто обнародующий инсайды из кремлевских событий, написал, что Суровикин "восстанавливается после допроса с пристрастием".

Сергей Суровикин (фото из открытых источников)

Как утверждают на канале, к Суровикину применяли не только так называемые моральные меры, но и физическое влияние.

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"Да, гематомы на лице уже практически прошли и при правильно наложенном гриме опального генерала можно демонстрировать публике. Однако президенту советуют еще немного подождать, поскольку через три поломанных ребра у Суровикина скованные движения, а из-за травмы мышц седалищно-большеберцовой группы вследствие избиения он до сих пор не может сидеть. Но, как вариант, предлагают дать ему сильное обезболивающее", — пишут в информации.

К слову, российский президент Путин вроде бы еще не вынес решения о дальнейшей судьбе "сирийского мясника".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России трое генералов подозреваются в помощи Пригожина во время бунта. В Российской Федерации троих представителей тамошнего генералитета подозревают в том, что они помогли мятежному руководителю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину. В их числе и генерал русской армии Сергей Суровикин, которого называют "сирийский мясник". Сергей Суровикин признался, что помог Евгению Пригожину во время этапа подготовки бунта, но сейчас он раскаивается. По информации канала, 28 июня хозяин Кремля Владимир Путин, находясь на Валдае, заслушал доклад и провел в режиме видеосвязи несколько совещаний.