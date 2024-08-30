logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Полянский в ООН устроил истерику по поводу операции на Курщине: в чем обвинил Запад
commentss НОВОСТИ Все новости

Полянский в ООН устроил истерику по поводу операции на Курщине: в чем обвинил Запад

Россия считает, что без поддержки вооружением от Запада Украина не решилась бы на проведение операции в Курской области

сегодня, 19:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН, которое посвящено поставкам оружия Украине, поднял вопрос проведения ВСУ операции в Курской области.

Полянский в ООН устроил истерику по поводу операции на Курщине: в чем обвинил Запад

Дмитрий Полянский

"В августе глава украинской хунты совершил фатальную ошибку, двинув свои войска через границу на мирный российский регион. Мир увидел кадры головорезов с нацистской символикой, грабящих и мародерствующих, захватывающих и расстреливающих женщин, детей и стариков. Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, который США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от курской авантюры Зеленского откреститься", — заявил Полянский. При этом на самом деле, мир облетели кадры о том, как местные жители себя прекрасно чествуют, ходят спокойно в магазин и даже говорят "Слава Украине!".

При этом Полянский заявил, что якобы Запад "вляпался" в "авантюру" в Курской области.

"Но факты упрямо говорят о другом: вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на нее бы не решился", — заявил Полянский.

Он даже назвал представителей Запада "лицемерами", которые якобы ничем не гнушаются ради достижения своих целей.

"Так, 12 августа восстановительная бригада Россетей попала в Курской области под обстрел снарядами с химическим оружием, характерным для вооружения армий США и ФРГ. Удары химическими боеприпасами были также нанесены по некоторым российским частям 21 августа. Специально для этого в Курскую область были передислоцированы части 74-го отдельного полка радиохимической защиты ВСУ. И это все происходит с ведома Вашингтона, Лондона и Брюсселя", — отметил он.

При этом известно, что РФ регулярно обстреливает ремонтные бригады, которые восстанавливают объекты после террористических ударов РФ, а также применяет на фронте химическое оружие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что Украина получила карт-бланш на любые действия в Курской области от США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/21728257
Теги:

Новости

Все новости