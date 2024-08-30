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Ткачик Олеся
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН, которое посвящено поставкам оружия Украине, поднял вопрос проведения ВСУ операции в Курской области.
Дмитрий Полянский
"В августе глава украинской хунты совершил фатальную ошибку, двинув свои войска через границу на мирный российский регион. Мир увидел кадры головорезов с нацистской символикой, грабящих и мародерствующих, захватывающих и расстреливающих женщин, детей и стариков. Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, который США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от курской авантюры Зеленского откреститься", — заявил Полянский. При этом на самом деле, мир облетели кадры о том, как местные жители себя прекрасно чествуют, ходят спокойно в магазин и даже говорят "Слава Украине!".
При этом Полянский заявил, что якобы Запад "вляпался" в "авантюру" в Курской области.
Он даже назвал представителей Запада "лицемерами", которые якобы ничем не гнушаются ради достижения своих целей.
При этом известно, что РФ регулярно обстреливает ремонтные бригады, которые восстанавливают объекты после террористических ударов РФ, а также применяет на фронте химическое оружие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что Украина получила карт-бланш на любые действия в Курской области от США.
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