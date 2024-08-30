Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН, которое посвящено поставкам оружия Украине, поднял вопрос проведения ВСУ операции в Курской области.

Дмитрий Полянский

"В августе глава украинской хунты совершил фатальную ошибку, двинув свои войска через границу на мирный российский регион. Мир увидел кадры головорезов с нацистской символикой, грабящих и мародерствующих, захватывающих и расстреливающих женщин, детей и стариков. Этот образ оказался настолько далек от образа невинной жертвы чьей-то агрессии, который США и их сателлиты так старательно лепили из Украины, что они постарались как можно быстрее от курской авантюры Зеленского откреститься", — заявил Полянский. При этом на самом деле, мир облетели кадры о том, как местные жители себя прекрасно чествуют, ходят спокойно в магазин и даже говорят "Слава Украине!".

При этом Полянский заявил, что якобы Запад "вляпался" в "авантюру" в Курской области.

"Но факты упрямо говорят о другом: вы, господа, по самые уши вляпались в эту самую авантюру. Без вашей помощи и вашего оружия украинский главарь на нее бы не решился", — заявил Полянский.

Он даже назвал представителей Запада "лицемерами", которые якобы ничем не гнушаются ради достижения своих целей.

"Так, 12 августа восстановительная бригада Россетей попала в Курской области под обстрел снарядами с химическим оружием, характерным для вооружения армий США и ФРГ. Удары химическими боеприпасами были также нанесены по некоторым российским частям 21 августа. Специально для этого в Курскую область были передислоцированы части 74-го отдельного полка радиохимической защиты ВСУ. И это все происходит с ведома Вашингтона, Лондона и Брюсселя", — отметил он.

При этом известно, что РФ регулярно обстреливает ремонтные бригады, которые восстанавливают объекты после террористических ударов РФ, а также применяет на фронте химическое оружие.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ считают, что Украина получила карт-бланш на любые действия в Курской области от США.



