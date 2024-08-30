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Ткачик Олеся
В Москве исходят из того, что Соединенные Штаты якобы дали Украине карт-бланш на военные операции на территории России с применением практически любых американских вооружений, заявили официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова.
Мария Захарова
Она сообщила, что Вашингтон якобы постоянно повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать.
При этом спикер МИД страны-агрессора заявила, что "эскалационный курс США становится все более вызывающим".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пытается получить разрешение США на применение его оружия для ударов вглубь России, но пока безуспешно. Именно над этим сейчас работают украинские дипломаты.
Также портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Захарова уже критиковала Запад за то, что он якобы хочет разрешить Украине бить вглубь России. Она критиковала заявление Борреля о том, что такое разрешение приблизит мир в Украине. По мнению Захаровой, США и ЕС если дадут такое разрешение Киеву, могут считаться "спонсорами терроризма".
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