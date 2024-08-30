В Москве исходят из того, что Соединенные Штаты якобы дали Украине карт-бланш на военные операции на территории России с применением практически любых американских вооружений, заявили официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова.

Мария Захарова

Она сообщила, что Вашингтон якобы постоянно повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать.

"Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. Более того, в администрации Джо Байдена очевидно готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе в глубь российской территории", — заявила Захарова.

При этом спикер МИД страны-агрессора заявила, что "эскалационный курс США становится все более вызывающим".

"Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", — добавила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пытается получить разрешение США на применение его оружия для ударов вглубь России, но пока безуспешно. Именно над этим сейчас работают украинские дипломаты.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Захарова уже критиковала Запад за то, что он якобы хочет разрешить Украине бить вглубь России. Она критиковала заявление Борреля о том, что такое разрешение приблизит мир в Украине. По мнению Захаровой, США и ЕС если дадут такое разрешение Киеву, могут считаться "спонсорами терроризма".



