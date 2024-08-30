logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова устроила истерику: какое разрешение Украина получила от США
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова устроила истерику: какое разрешение Украина получила от США

В России утверждают, что Украина якобы получила от США полный карт-бланш по применению оружия

сегодня, 14:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Москве исходят из того, что Соединенные Штаты якобы дали Украине карт-бланш на военные операции на территории России с применением практически любых американских вооружений, заявили официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова.

Захарова устроила истерику: какое разрешение Украина получила от США

Мария Захарова

Она сообщила, что Вашингтон якобы постоянно повышает градус напряженности с Россией и, вопреки официальным заявлениям ряда высокопоставленных американских чиновников, не пытается ее избежать.

"Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. Более того, в администрации Джо Байдена очевидно готовятся пойти на новые уступки Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе в глубь российской территории", — заявила Захарова.

При этом спикер МИД страны-агрессора заявила, что "эскалационный курс США становится все более вызывающим".

"Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено", — добавила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пытается получить разрешение США на применение его оружия для ударов вглубь России, но пока безуспешно. Именно над этим сейчас работают украинские дипломаты.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Захарова уже критиковала Запад за то, что он якобы хочет разрешить Украине бить вглубь России. Она критиковала заявление Борреля о том, что такое разрешение приблизит мир в Украине. По мнению Захаровой, США и ЕС если дадут такое разрешение Киеву, могут считаться "спонсорами терроризма".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/978851
Теги:

Новости

Все новости