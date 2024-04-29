logo

BTC/USD

62423.64

ETH/USD

3179.08

LTC/USD

83.53

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Помогли» дожди. Паводок в Тюменской области вышел на новый уровень
commentss НОВОСТИ Все новости

«Помогли» дожди. Паводок в Тюменской области вышел на новый уровень

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим пробил исторический максимум, заявил в Телеграме губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, ситуацию с паводком усугубили дожди

сегодня, 13:25
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил Александр Моор уровень воды в реке Ишим продолжает увеличиваться.

«Помогли» дожди. Паводок в Тюменской области вышел на новый уровень

Паводок в России

"Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей. Достигнут исторический максимум — 1215 см. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы",
— говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, на федеральной трассе Тюмень-Омск, вблизи села Абатское, проводятся работы по укреплению откосов дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка.

"На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон",
- добавил губернатор.

В то же время губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что интенсивности паводка на реке Тобол ниже Кургана начала немного снижаться.

По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Позднее чиновник напомнил, что в ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин, чтобы повысить впитываемость воды почвой.

До этого сообщалось, что уровень воды в Тоболе в районе Упорово поднялся на 28 см за сутки и составил 760 см. При этом в селе Коркино Упоровского района уровень воды вырос на 10 см и составил 875 см

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России большая вода не отступает. Только в Курганской области она причинила ущерб на сумму в 9 млрд рублей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/958347
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости