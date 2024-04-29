«Помогли» дожди. Паводок в Тюменской области вышел на новый уровень

Как сообщил Александр Моор уровень воды в реке Ишим продолжает увеличиваться.

Паводок в России

"Уровень воды в реке Ишим не снижается. Даже вырос из-за вчерашних дождей. Достигнут исторический максимум — 1215 см. Вода местами уже выше асфальта, но насыпь спасает трассу от перелива. Ее постоянно укрепляют сотрудники МЧС. Круглосуточно работают дорожные службы", — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, на федеральной трассе Тюмень-Омск, вблизи села Абатское, проводятся работы по укреплению откосов дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка.

"На трассе действует реверсивное движение, из-за этого скапливаются серьезные заторы. По информации ГИБДД, пробка суммарно достигает 60 км с обеих сторон", - добавил губернатор.

В то же время губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что интенсивности паводка на реке Тобол ниже Кургана начала немного снижаться.

По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Позднее чиновник напомнил, что в ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин, чтобы повысить впитываемость воды почвой.

До этого сообщалось, что уровень воды в Тоболе в районе Упорово поднялся на 28 см за сутки и составил 760 см. При этом в селе Коркино Упоровского района уровень воды вырос на 10 см и составил 875 см

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России большая вода не отступает. Только в Курганской области она причинила ущерб на сумму в 9 млрд рублей.



