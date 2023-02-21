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Помощник Путина рассмешил поведением во время его выступления (ВИДЕО)

Мединский щурился и старался не уснуть

сегодня, 21:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Помощника президента РФ Владимира Мединского пользователи соцсетей отметили  за странное поведение, когда Владимир Путин выступал с обращением к Федеральному собранию, пишет УНИАН.

Помощник Путина рассмешил поведением во время его выступления (ВИДЕО)

Владимир Мединский (скриншот с видео)

Присутствуя во время двухчасовой речи диктатора, Мединский, как мог, боролся с желанием задремать. На камерах зафиксировано, как в продолжении речи российского президента Путина его доверенное лицо поочередно моргало то левым, то правым глазом.


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Представители социальных сетей не упустили курьезный момент. Они представили собственные "версии" непонятного поведения помощника кремлевского диктатора.

Напомним, что "Комментарии" писали о послании Путина в Федеральное собрание. 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием в Федеральное собрание. В нем, среди прочего, обвинил Запад в войне в Украине, заявлял о желании ее прекратить, снова звенел ядерным оружием. Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук заявил, что из выступления, которое длилось 1 час 45 минут, если отмести заезженные штампы в стиле "мы напали, чтобы на нас не напали", "Россия воюет не с украинским народом, а с нацистскими властями и НАТО ", "все идет по плану", "наша экономика крепкая, правда за нами", можно выделить два ключевых месседжа. Первый – то, что Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). Второй месседж – то, что в 2024 году выборы в России пройдут, "согласно демократическим традициям". То есть, объясняет эксперт, подтверждается, что Путин намерен держаться за власть до конца. Пока не сдохнет. Остальные – настолько "вода", настолько без ответа на вопрос "а, что российские власти собираются делать дальше?", что обсуждать ничего особенного.




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