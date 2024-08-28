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Помощники "шальной российской императрицы" напали на пропагандистов РФ с кулаками (ВИДЕО)

Команда Ирины Аллегровой не разрешила журналистам снимать певицу.

28 августа 2024, 23:40
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Лиля Воробьева

На российском музыкальном фестивале "Новая волна" появилась певица Ирина Аллегрова, известная своей поддержкой агрессии РФ в Украине и финансовой помощью российским военным.

Помощники "шальной российской императрицы" напали на пропагандистов РФ с кулаками (ВИДЕО)

Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)

Согласно информации российских СМИ, Аллегрова обнаружила недовольство при виде журналистов и ее помощники несколько раз ударили по камере репортеров.

"Как же я вас...", — высказалась Аллегрова о журналистах, выразив свое возмущение.

Россияне были удивлены таким поведением певицы и ее команды и выразили поддержку журналистам:

"Почему они так себя ведут?";

"представили себя божествами";

"Слышала, что она даже на концертах не разрешает снимать, чтобы плохие фото с ней не выставляли", — обсуждали в сети.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что раздраженный российский певец выбил телефон у девушки на концерте. Российский исполнитель-путинист Григорий Лепс, быстро теряющий популярность из-за пьянства и срыва концертов, набросился на фанатку во время своего выступления.

В частности, как информирует пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", Григорию Лепсу не понравилось, что одна из стоявших прямо под сценой зрительниц с близкого расстояния снимала певца. В начале Лепс что-то произнес вроде того, что не нужно так близко его снимать. Однако когда поклонница продолжала держать свой телефон на том же месте и продолжала снимать, с размаху выбил телефон из рук зрительницы.

Также "Комментарии" писали о том, что российский певец, поддерживающий Кремль , "загорелся" на концерте в Крыму. Исполнитель из России SHAMAN, активно оказывающий поддержку путинскому режиму и участвующий в пропагандистских мероприятиях в угоду властям Кремля, приехал к временно оккупированному Крымскому полуострову. Он, оказывается, должен был выступить на сцене, когда там давал концерт другой его коллега Олег Газманов.



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