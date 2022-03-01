Попал под санкции: российский миллиардер призвал прекратить войну

Против Российской Федерации, которая 24 февраля напала на Украину, Европейский союз ввел жесткие санкции. Под них попали и российские олигархи. Первым представителем крупного бизнеса в РФ, который призвал остановить "кровопролитие" стал мовладелец "Альфа-банка", миллиардер Михаил Фридман.

Санкции против РФ (фото из открытых источников)

Бизнесмен украинского происхождения отправил своим сотрудникам инвесткомпании LetterOne письмо, в котором назвал войну "трагедией" и призвал ее прекратить, передает издание Reuters.

Михаил Фридман отметил, что не делает никаких политических заявлений, а письмо — это "мнение бизнесмена, который несет ответственность за тысячи сотрудников в Украине и России". По его словам, война никогда не может быть решением, и он присоединяется к тем, кто страстно хочет, чтобы она прекратилась.

К слову, "Альфа-Банк" Фридмана попал под секторальные санкции США против России в ответ на российскую военную операцию в Украине.

О переговорах (между Украиной и Россией) также заявил владелец холдинга "Базовый Элемент", российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале он отметил, что мир очень важен и нужно садиться за стол переговоров как можно быстрее.

Дерипаска считают лицом из близкого круга президента РФ Владимира Путина, поэтому против него также были введены персональные санкции США.

Напомним, что 28 февраля, санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Центрального банка России были расширены.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что еще одна страна — Швейцария приняла санкции против Российской Федерации. Активы политической верхушки агрессора будут заморожены, говорят в правительстве.

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