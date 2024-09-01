Российская певица Ирина Аллегрова, поддержавшая незаконную агрессию РФ против Украины, объявила о завершении своей музыкальной карьеры.

Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)

По данным российского пропагандистского издания StarHit, Аллегрова планирует покинуть сцену в ближайшее время. Она поделилась этим решением с журналистами за кулисами музыкального конкурса "Новая волна".

Певица сначала приостановила свои выступления из-за пандемии и после этого так и не вернулась к активной концертной деятельности. Ее последний альбом был выпущен в 2021 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что помощники "безумной российской императрицы" напали на пропагандистов РФ с кулаками. На российском музыкальном фестивале "Новая волна" появилась певица Ирина Аллегрова, известная своей поддержкой агрессии РФ в Украине и финансовой помощью российским военным.

Согласно информации российских СМИ, Аллегрова обнаружила недовольство при виде журналистов и ее помощники несколько раз ударили по камере репортеров. "Как же я вас...", — высказалась Аллегрова о журналистах, выразив свое возмущение. Россияне были удивлены таким поведением певицы и ее команды и выразили поддержку журналистам: "Почему они так поступают?"; "представили себя божествами"; "Слышала, что она даже на концертах не позволяет снимать, чтобы плохие фото с ней не выставляли", — обсуждали в сети.

Также "Комментарии" писали о том, что российский певец останавливает концертную деятельность. Известный в России исполнитель Сергей Лазарев, поддержавший нападение террориста Путина на нашу страну, заявил о том, что приостановит свои выступления. Как сообщает пропагандистское издание Звездач в телеграмм, он принял решение взять небольшую паузу.