Поражение – да, распад – нет: в ОП сделали неожиданный прогноз относительно будущего России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия обречена на поражение в войне против Украины, но говорить о том, что после этого ее ждет распад – неправильно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Россия. Фото: из открытых источников
Советник главы ОП обратил внимание на то, что есть объективные процессы. Россия — это 140-миллионная страна с определенным объемом ресурса, территории и так далее. И там есть ядерное количество людей, которое заинтересовано в сохранении себя как аутентичной территории. Они заинтересованы в сохранении российской идентичности, хоть и не знают, что это такое, ведь РФ чужую историю воровала и переписывала.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, с военным поражением россиян произойдет обнуление концепции "величие в обмен на качество жизни", которую Кремль "продавал", чтобы избежать бунтов.
Он уверен, что от России останется "сердцевина", которая при том не будет играть важной роли в мире.
Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Путину ядерное оружие в Беларуси – как должен отреагировать Запад.
Обсуждения
Новости