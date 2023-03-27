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Поражение – да, распад – нет: в ОП сделали неожиданный прогноз относительно будущего России

Определенные этнические территории получат возможность выйти из состава РФ

сегодня, 16:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия обречена на поражение в войне против Украины, но говорить о том, что после этого ее ждет распад – неправильно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "УНИАН" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Поражение – да, распад – нет: в ОП сделали неожиданный прогноз относительно будущего России

Россия. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП обратил внимание на то, что есть объективные процессы. Россия — это 140-миллионная страна с определенным объемом ресурса, территории и так далее. И там есть ядерное количество людей, которое заинтересовано в сохранении себя как аутентичной территории. Они заинтересованы в сохранении российской идентичности, хоть и не знают, что это такое, ведь РФ чужую историю воровала и переписывала.


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"Распада как такового в принципе не произойдет. Но определенные этнические территории, имеющие другую историю, другое видение, иные социальные отношения, получат окно возможностей для того, чтобы реализовать то, что не смогли в начале 1990-х, когда парад суверенитетов ограничился распадом только "канонического СССР", а они остались в составе Российской Федерации. Сейчас этот процесс будет дозапущен и доигран", – считает Подоляк.

По его словам, с военным поражением россиян произойдет обнуление концепции "величие в обмен на качество жизни", которую Кремль "продавал", чтобы избежать бунтов. 

"Россия живет в нищете, в абсолютно неразвитой инфраструктуре. А обнуление "величия", которое сейчас происходит в Украине, русские спросят, на что они разменяли качество жизни", – считает советник главы ОПУ.

Он уверен, что от России останется "сердцевина", которая при том не будет играть важной роли в мире.

"Она в глобальном разрезе не будет восприниматься как страна, которая может и должна находиться в G8 или G20. Ее экономика – абсолютно отвратительная, сырьевая, с очень маленьким КПД полезности для человечества. А с точки зрения технологий – это вообще максимально отсталая страна. Россия будет занимать то место, которое ей должно быть. Она будет меньше фигурировать в глобальной повестке обсуждения, глобальной информационной повестке", – резюмирует Подоляк.

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Источник: https://www.unian.net/politics/sovetnik-glavy-op-mihail-podolyak-ukraina-ne-budet-perehodit-granicy-1991-goda-nam-eto-ne-nuzhno-12194136.html
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