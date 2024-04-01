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Пошли на рекорд. Стало известно, сколько россиян хотят эмигрировать из страны

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, только 5% россиян хотели бы уехать из страны. Как отмечает российский оппозиционер Илья Пономарев, за все время опросов – это самый низкий показатель

сегодня, 19:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Эмиграционные настроения россиян, если верить ВЦИОМ, упали до минимальной отметки за 33 года.

Пошли на рекорд. Стало известно, сколько россиян хотят эмигрировать из страны

Россияне поддерживают страну

Как отмечает российский оппозиционер Илья Пономарев, результаты опроса, прошедшего 4 марта 2024 года, опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно приведенным данным, лишь 5% россиян хотели бы уехать за границу. За все время опросов начиная с 1991 года это самый низкий показатель. Пик эмиграционных настроений наблюдался в 2019 году (17%). Кроме того, лишь 22% считает, что число уезжающих за границу в последнее время стало больше. Это также минимальный уровень с 1991 года. Максимальным этот показатель был в январе 2023 года — тогда 53% опрошенных говорили, что эмигрантов из России стало больше. Мнения о том, что "надо жить в той стране, где ты вырос и получил образование", придерживается 64% опрошенных — это самый высокий уровень за последние четыре года.

"В общем, не то те 17% 2019 года все уже уехали, не то ВЦИОМ вообще перестал заморачиваться с тем, чтобы спрашивать мнение граждан"
, — отметил Пономарев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что Илья Пономарев считает, что изменить ситуацию в России без ведения боевых действий просто невозможно. По его словам, неправильно надеяться на то, что украинцы все сделают вместо россиян и сменят власть в Кремле. Как отметил российский оппозиционер, россияне, которые не согласны с диктатом Владимир Путина не должны молча сидеть и ждать, когда же он лишиться власти, а самим прикладывать усилия в этом направлении.

При этом Пономарев не исключает, что в России таки вернут смертную казнь, но с ограничениями. По его мнению, к смерти могут приговаривать российских повстанцев, которые ведут вооруженную борьбу против диктата Путина.




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Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid03CZZbzshWSvDpfiRLmJp423BuNyYx4JNsezpoRx3tiKPddSrsCskBmPMwhW4iHXhl
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