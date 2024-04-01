Эмиграционные настроения россиян, если верить ВЦИОМ, упали до минимальной отметки за 33 года.

Россияне поддерживают страну

Как отмечает российский оппозиционер Илья Пономарев, результаты опроса, прошедшего 4 марта 2024 года, опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно приведенным данным, лишь 5% россиян хотели бы уехать за границу. За все время опросов начиная с 1991 года это самый низкий показатель. Пик эмиграционных настроений наблюдался в 2019 году (17%). Кроме того, лишь 22% считает, что число уезжающих за границу в последнее время стало больше. Это также минимальный уровень с 1991 года. Максимальным этот показатель был в январе 2023 года — тогда 53% опрошенных говорили, что эмигрантов из России стало больше. Мнения о том, что "надо жить в той стране, где ты вырос и получил образование", придерживается 64% опрошенных — это самый высокий уровень за последние четыре года.

"В общем, не то те 17% 2019 года все уже уехали, не то ВЦИОМ вообще перестал заморачиваться с тем, чтобы спрашивать мнение граждан" , — отметил Пономарев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что Илья Пономарев считает, что изменить ситуацию в России без ведения боевых действий просто невозможно. По его словам, неправильно надеяться на то, что украинцы все сделают вместо россиян и сменят власть в Кремле. Как отметил российский оппозиционер, россияне, которые не согласны с диктатом Владимир Путина не должны молча сидеть и ждать, когда же он лишиться власти, а самим прикладывать усилия в этом направлении.

При этом Пономарев не исключает, что в России таки вернут смертную казнь, но с ограничениями. По его мнению, к смерти могут приговаривать российских повстанцев, которые ведут вооруженную борьбу против диктата Путина.



