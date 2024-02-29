Пошли угрозы: Путин рассказал, что будет, если в Украину отправят войска из стран НАТО

Российский диктатор Владимир Путин вновь решил пустить в ход козырь под названием – ядерный шантаж. Президент РФ пригрозил ядерными ударами после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", свои угрозы глава Кремля озвучил во время обращения к россиянам 29 февраля.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее", — высказался хозяин Кремля.

Владимир Путин продолжил, подчеркнув, что "они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие – и знают об этом, сейчас только я сказал – тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".

"Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что это реально чревато конфликтом с использованием ядерного оружия – а значит, уничтожением цивилизации. Они чего-то этого не понимают, что ли?", – заявил президент РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хоть лидеры остальных европейских держав, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует. О чем говорит ход Макрона? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая страна НАТО не исключает отправку войск в Украину и поддерживает призыв Макрона.



