Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос, где примет участие в ряде встреч с представителями США в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает Reuters. Его визит проходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий по поиску путей завершения почти четырехлетнего конфликта между Россией и Украиной.

Фото: из открытых источников

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров в воскресенье подтвердил, что переговоры с американскими чиновниками продолжатся во время ВЭФ на этой неделе. Основная цель этих встреч — обсудить пути мирного урегулирования и координации действий международного сообщества в отношении Украины.

В рамках форума Дональд Трамп лично присоединится к ежегодной встрече, тогда как в прошлом году его выступление проводилось только через видеосвязь. На форум этого года его будет сопровождать полноценная делегация США, что позволит вести официальные переговоры непосредственно на месте.

В то же время, Кремль сообщил о подготовке к приему посланника Трампа Стива Виткоффа и его зятя Джареда Кушнера для проведения переговоров по Украине, однако точные даты встреч пока не определены. Это свидетельствует об активизации дипломатических каналов между Россией и США в рамках поиска путей завершения войны.

Отдельно Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время форума в Давосе, если украинский лидер будет присутствовать на мероприятии. Это может открыть дополнительную возможность прямого диалога между лидерами США и Украины и усилить координацию международных усилий в кризисной ситуации.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку инициативе лидеров Европейского Союза по возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. В то же время, он отметил, что такие попытки могут быть запоздалыми, хотя саму идею переговоров считает справедливой и своевременной.