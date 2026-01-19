logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Посланец Путина срочно отправился в Давос на встречу с командой Трампа: раскрыта цель
commentss НОВОСТИ Все новости

Посланец Путина срочно отправился в Давос на встречу с командой Трампа: раскрыта цель

Трамп в этом году лично приедет на ежегодную встречу, после того как в прошлом году выступал дистанционно через видеосвязь

19 января 2026, 13:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос, где примет участие в ряде встреч с представителями США в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает Reuters. Его визит проходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий по поиску путей завершения почти четырехлетнего конфликта между Россией и Украиной.

Посланец Путина срочно отправился в Давос на встречу с командой Трампа: раскрыта цель

Фото: из открытых источников

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров в воскресенье подтвердил, что переговоры с американскими чиновниками продолжатся во время ВЭФ на этой неделе. Основная цель этих встреч — обсудить пути мирного урегулирования и координации действий международного сообщества в отношении Украины.

В рамках форума Дональд Трамп лично присоединится к ежегодной встрече, тогда как в прошлом году его выступление проводилось только через видеосвязь. На форум этого года его будет сопровождать полноценная делегация США, что позволит вести официальные переговоры непосредственно на месте.

В то же время, Кремль сообщил о подготовке к приему посланника Трампа Стива Виткоффа и его зятя Джареда Кушнера для проведения переговоров по Украине, однако точные даты встреч пока не определены. Это свидетельствует об активизации дипломатических каналов между Россией и США в рамках поиска путей завершения войны.

Отдельно Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время форума в Давосе, если украинский лидер будет присутствовать на мероприятии. Это может открыть дополнительную возможность прямого диалога между лидерами США и Украины и усилить координацию международных усилий в кризисной ситуации.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку инициативе лидеров Европейского Союза по возобновлению прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. В то же время, он отметил, что такие попытки могут быть запоздалыми, хотя саму идею переговоров считает справедливой и своевременной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости