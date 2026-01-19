Посланець Путіна терміново відправився у Давос на зустріч з командою Трампа: розкрито мету

Спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос, де візьме участь у низці зустрічей із представниками США в рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повідомляє Reuters. Його візит відбувається на тлі триваючих дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення майже чотирирічного конфлікту між Росією та Україною.

Фото: з відкритих джерел

Головний переговорник України Рустем Умєров у неділю підтвердив, що перемовини з американськими посадовцями продовжаться саме під час ВЕФ цього тижня. Основна мета цих зустрічей — обговорити шляхи до мирного врегулювання та координацію дій міжнародної спільноти щодо України.

У межах форуму Дональд Трамп особисто приєднається до щорічної зустрічі, тоді як минулого року його виступ здійснювався лише через відеозв’язок. На цьогорічний форум його супроводжуватиме повноцінна делегація США, що дозволить вести офіційні переговори безпосередньо на місці.

Водночас Кремль повідомив про підготовку до прийому посланця Трампа Стіва Віткоффа та його зятя Джареда Кушнера для проведення переговорів щодо України, проте точні дати зустрічей поки що не визначені. Це свідчить про активізацію дипломатичних каналів між Росією та США у рамках пошуку шляхів завершення війни.

Окремо Трамп заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час форуму в Давосі, якщо український лідер буде присутній на заході. Це може відкрити додаткову можливість для прямого діалогу між лідерами США та України та підсилити координацію міжнародних зусиль у кризовій ситуації.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш висловив підтримку ініціативи лідерів Європейського Союзу щодо відновлення прямого діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас він зауважив, що такі спроби можуть бути запізнілими, хоча саму ідею переговорів вважає слушною і своєчасною.