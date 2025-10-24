Посланник Путина в Вашингтоне сказал, кто виноват в задержке переговоров

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, которого Путин срочно направил в Вашингтон, пытается убедить американскую сторону продолжить диалог с Кремлем. При этом посланец российского диктатора пытается возложить вину за срыв переговоров по Украине на Европу.

Кирилл Дмитриев (фото из открытых источников)

Российские пропагандистские СМИ цитируют заявления Дмитриева по его прибытии в США.

"Мы видим очень много попыток со стороны европейских партнеров, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа", — заявил Дмитриев.

Посланник Путина также повторил тезис спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что именно Украина якобы затягивает переговорный процесс.

"Украина не хочет решать те проблемы, вопросы, которые нужно решать. И поэтому мы будем доносить до наших американских коллег, что Украина, к сожалению, срывает необходимый диалог, и делает это, опять же, по просьбам британцев и европейцев, стремящихся продолжить конфликт", — сказал он.

Дмитриев отметил, что во время встреч с представителями США намерен донести позицию Путина относительно необходимости уважения "национальных интересов России". Также он заявил, что введенные против РФ санкции, которые назвал "недружественными мерами", якобы не повлияют на российскую экономику.

При этом Дмитриев не уточнил, с кем планирует встречаться в США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 25 октября Дмитриев должен встретиться со спецпосланником США Стивеном Виткоффом , который уже не возглавляет американскую делегацию на переговорах с Россией.

Как ожидается, Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа для продолжения дискуссий по поводу отношений России и США. О деталях визита не сообщается, но, учитывая недавние решения Вашингтона по введению жестких санкций против "Роснефти" и "Лукойла", можно предположить, что в Москве решили налаживать с США диалог.

