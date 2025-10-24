Блискавична швидкість після введення санкцій: до США терміново прибув спецпредставник Путіна

Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв прибув до США для "офіційних переговорів". Про це повідомляють російські пропагандисти.

Путін та Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Як очікується, Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа для продовження дискусій щодо відносин Росії та США. Про деталі візиту не повідомляється, але з огляду на нещодавні рішення Вашингтона щодо запровадження жорстких санкцій проти "Роснафти" та "Лукойлу" можна припустити, що у Москві вирішили налагоджувати із США діалог.

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін і Дональд Трамп мали зустрітися найближчими тижнями на російсько-американському саміті в Будапешті. 22 жовтня американський президент заявив, що зустріч переноситься, оскільки на саміті, що планується, не вдасться "досягти потрібної мети". Цього ж дня США запровадили санкції проти Росії, зокрема проти нафтокомпаній "Лукойл" та "Роснефть".

Глава Кремля Володимир Путін під час свого нового спічу почав розповідати, чому з Трампом нічого не вийшло. За його словами, зустріч із Трампом у Будапешті не скасовано, а, швидше за все, перенесено.

У свою чергу Дональд Трамп заявив, що через шість місяців можна буде побачити, чи позначаться на Росії санкції США.

На запитання журналіста, чи не помиляється Володимир Путін, коли стверджує, що Росія не підпадає під санкції США і що це не вплине на російську економіку, Трамп відповів, що він радий, що господар Кремля так думає. Це добре, але він повідомить ЗМІ про це за шість місяців. Тоді всім буде видно, як усе буде.



