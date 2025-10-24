Посланець Путіна у Вашингтоні сказав, хто винний у затримці переговорів

Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново направив до Вашингтона, намагається переконати американську сторону продовжити діалог із Кремлем. При цьому посланець російського диктатора намагається покласти провину за зрив переговорів щодо України на Європу.

Кирило Дмитрієв (фото з відкритих джерел)

Російські пропагандистські ЗМІ цитують заяви Дмитрієва після його прибуття до США.

"Ми бачимо дуже багато спроб з боку європейських партнерів, з боку Британії зірвати будь-який прямий діалог Росії та США, будь-який прямий діалог президента Путіна і президента Трампа", — заявив Дмитрієв.

Посланець Путіна також повторив тезу речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що саме Україна нібито затягує переговорний процес.

"Україна не хоче вирішувати ті проблеми, ті питання, які потрібно вирішувати. І тому ми до наших американських колег доноситимемо, що Україна, на жаль, зриває необхідний діалог, і робить це, знову ж таки, на прохання британців і європейців, які прагнуть продовження конфлікту", — сказав він.

Дмитрієв зазначив, що під час зустрічей з представниками США має намір донести позицію Путіна щодо необхідності поваги до "національних інтересів Росії". Також він заявив, що запроваджені проти РФ санкції, які назвав "недружніми заходами", нібито не вплинуть на російську економіку.

При цьому Дмитрієв не уточнив, з ким саме планує зустрічатися у США.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 25 жовтня Дмитрієв має зустрітися зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, який, утім, уже не очолює американську делегацію на переговорах із Росією.

Як очікується, Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа для продовження дискусій щодо відносин Росії та США. Про деталі візиту не повідомляється, але з огляду на нещодавні рішення Вашингтона щодо запровадження жорстких санкцій проти "Роснафти" та "Лукойлу" можна припустити, що у Москві вирішили налагоджувати із США діалог.

