Представители российской пропаганды пробили очередное дно, отсняв сюжет о "посланнике Ванги". На этот раз им оказался не обычный житель РФ, а исполнитель, разделяющий взгляды путинского режима SHAMAN .

Певец SHAMAN (фото из открытых источников)

Частично программу обнародовал Телеграмм-канал "Нешутки". О певце-"Ванге" рассказали в программе Андрея Малахова.

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По утверждению российских пропагандистов, певец SHAMAN является тем же "посланником Ванги, который способен творить чудеса". Но сейчас единственное "чудо" путиниста – это трансляция песни "Встанем", которая прозвучала во время эфира главного кремлевского рупора Дмитрия Киселева. Этот пропагандист придерживается мнения, что это произошло впервые в истории.

"Его называют голосом эпохи, феноменом 22 года. Говорят, что сама Ванга предвещала, что в России появится "белый шаман", который поднимет патриотический дух страны", — утверждает Малахов.

При этом артист-путинист говорит, что имеет возможность выживать, находясь в концертных турах "с божьей помощью". Вот самый кринжевой фрагмент диалога программы.

Малахов: Ты слышал, наверное, Ванга предвещала, что в России появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух населения. Ты не думаешь, что она имела в виду тебя?

Shaman : Слушайте, все может быть. Я не устаю удивляться, но в этой жизни бывает все. Почему бы и нет? Если это ее слова...

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец отказался ехать на фронт и выдал испуганную отмазку. Исполнитель из России SHAMAN (Шаман), постоянно участвующий в так называемых пропагандистских мероприятиях, ответил отказом относительно собственной поездки на фронт.





