После бунта Пригожина Эмир Катара поговорил с Путиным: что обсуждали

Руководитель Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным через два дня, после того, когда глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и его наемники 24 июня совершили захват военных штабов в двух российских регионах и сообщили о марше в российскую столицу, чтобы "восстановить" справедливость". Об этом сообщает Al Jazeera.

Эмир Катару с президентом РФ Владимиром Путиным (фото из открытых источников)

"Звонок касался обсуждения двусторонних отношений между двумя странами в дополнение к обсуждению последних региональных и международных событий и событий в Российской Федерации", — информируют в понедельник, 26 июня, журналисты государственного информационного агентства Катара QNA.

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Как говорится в сообщении, Шейх Тамим "подтвердил позицию Катара по призыву к разрешению разногласий путем диалога и дипломатических средств" и призвал к "необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

Катар — одна из нескольких арабских стран, стоящих на позиции нейтралитета по поводу 16-месячной полномасштабной войны РФ против Украины.

Министерство иностранных дел РФ, информируя о разговоре, отмечает, что два лидера подтверждают взаимную заинтересованность и дальнейшее укрепление связей между этими странами в различных сферах.

"Лидер Катара выразил поддержку действиям российских властей, связанных с событиями 24 июня", — говорится в заявлении.

В частности, 24 июня Катар заявил о "глубокой обеспокоенности" событиями в РФ, во время вооруженного переворота группы военных ЧВК "Вагнер".

"Государство Катар с глубокой обеспокоенностью следит за развитием событий в Российской Федерации, которые стали результатом мятежа против [российской] армии", — говорилось в тексте заявления МИД Катара.

Здесь отметили следующее: "Эскалация в России и Украине будет иметь негативные последствия для международного мира и безопасности, а также для поставок продовольствия и энергоресурсов, на которые уже повлиял российско-украинский кризис".

К этому времени наемники ЧВК "Вагнер" были одними из важнейших представителей войск в российских военных усилиях.

Однако после многих месяцев напряженных отношений с руководством Минобороны РФ, руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин в прошлую субботу, 24 июня, восстал против российского министра обороны Сергея Шойгу.

После объявленного большого вызова созданной диктатуре, Путин обвинил Пригожина в государственной измене.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГУР рассказали, что ждет Путина после мятежа Пригожина