После бунта Пригожина Гиркин призывает Путина уйти в отставку (ВИДЕО)

Российский террорист Игорь Гиркин. Фото из открытых источников

Российский военный блоггер и террорист Игорь Гиркин призвал президента РФ Владимира Путина сложить свои полномочия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter заместителя МВД Украины Антона Геращенко, опубликовавшего соответствующую запись.

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Гиркин отреагировал на бездействие Путина. Российский террорист считает, что Путин не смог правильно и быстро отреагировать на мятеж лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. Президент России записал одно утреннее видеообращение, а договорился об отступлении с Пригожиным белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Если нынешний президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военную экономику, если он не готов к полномочиям Верховного Главнокомандующего, то ему просто необходимо передать их тому, кто способен на столь тяжелую работу", – говорит Гиркин.

Посмотреть видео с террористом Игорем Гиркиным, призывающим российского президента Владимира Путина уйти в отставку можно ниже:

Напомним, что 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз подверг критике военное руководство России и начал поход на Москву. Во время бунта вагнеровцы смогли уничтожить несколько единиц военной техники, захватить админ здания в Ростове и пройти в сторону Москвы сотни километров. Однако вечером 24 июня Пригожин договорился с Лукашенко и прекратил свое наступление.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путин не простит мятежа в России. Лояльные к Пригожину российские военные начали ему угрожать, после отказа лидера вагнеровцев продолжать поход на Москву.

Также "Комментарии" писали о мнениях экспертов относительно того, какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина. Американский генерал считает, что последние события в России нанесли Путину "смертельный удар".