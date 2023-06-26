logo

BTC/USD

30298.45

ETH/USD

1886.84

LTC/USD

87.70

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия После бунта Пригожина Гиркин призывает Путина уйти в отставку (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

После бунта Пригожина Гиркин призывает Путина уйти в отставку (ВИДЕО)

Мятеж Пригожина показал слабость Путина. Российский террорист Игорь Гиркин критикует президента РФ и просит его добровольно уйти с поста.

сегодня, 10:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После бунта Пригожина Гиркин призывает Путина уйти в отставку (ВИДЕО)

Российский террорист Игорь Гиркин. Фото из открытых источников

Российский военный блоггер и террорист Игорь Гиркин призвал президента РФ Владимира Путина сложить свои полномочия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter заместителя МВД Украины Антона Геращенко, опубликовавшего соответствующую запись.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Гиркин отреагировал на бездействие Путина. Российский террорист считает, что Путин не смог правильно и быстро отреагировать на мятеж лидера вагнеровцев Евгения Пригожина. Президент России записал одно утреннее видеообращение, а договорился об отступлении с Пригожиным белорусский диктатор Александр Лукашенко.

"Если нынешний президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военную экономику, если он не готов к полномочиям Верховного Главнокомандующего, то ему просто необходимо передать их тому, кто способен на столь тяжелую работу", – говорит Гиркин.

Посмотреть видео с террористом Игорем Гиркиным, призывающим российского президента Владимира Путина уйти в отставку можно ниже:

Напомним, что 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз подверг критике военное руководство России и начал поход на Москву. Во время бунта вагнеровцы смогли уничтожить несколько единиц военной техники, захватить админ здания в Ростове и пройти в сторону Москвы сотни километров. Однако вечером 24 июня Пригожин договорился с Лукашенко и прекратил свое наступление.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путин не простит мятежа в России. Лояльные к Пригожину российские военные начали ему угрожать, после отказа лидера вагнеровцев продолжать поход на Москву.

Также "Комментарии" писали о мнениях экспертов относительно того, какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина. Американский генерал считает, что последние события в России нанесли Путину "смертельный удар".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1673064341459939329
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!