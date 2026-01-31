Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг резкой критике так называемое "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, назвав его "позором России". Речь идет об инициативе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Александр Тихонов (фото из открытых источников)

Соответствующее заявление Тихонова цитирует vseprosport.ru. Примечательно, что эксбиатлонист увязал тему "энергетического перемирия" с отказом предоставить нейтральный статус российскому лыжнику Александру Большунову. Также Тихонов убежден, что Россия должна бомбить и забирать все, как это делает Трамп.

"Они боятся конкуренции, вот и все. Еще раз повторю, что нужно поступать, как американцы. Мы после Великой Отечественной Войны превратились в шестерок, вот что самое страшное. Нужно бомбить и брать все, что необходимо для благополучия России и всего русского народа. Как это делает Трамп вопреки всем. уговариваем, какие они плохие и какие мы добрые? Это 10 шагов назад.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева теперь прогуливается по Испании, оставаясь в нынешней ситуации действующим офицером российской армии.

По информации издания EL DIGITAL SUR, обнародовавшем фотоснимки олимпийской чемпионки, ходящей по улицам Тенерифе. Представители издания утверждают, что Исинбаева сейчас находится в бессрочном отпуске, полученном от военного руководства России "за заслуги в кровавой агрессии против Украины". Как пишет издание, 41-летняя Елена Исинбаева проживает в Тенерифе "в элитном жилом комплексе".

