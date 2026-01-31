logo_ukra

Після "енергетичного перемир’я" російський чемпіон закликав розбомбити все

Прославлений у минулому спортсмен Олександр Тихонов хоче бомбити всіх, щоб довести "велич Росії"

31 січня 2026, 02:30
 Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов різко розкритикував так зване "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною, назвавши його "ганьбою Росії". Йдеться про ініціативу, яку запропонував президент США Дональд Трамп.

Олександр Тихонов (фото з відкритих джерел)

Відповідну заяву Тихонова цитує vseprosport.ru. Примітно, що ексбіатлоніст пов’язав тему "енергетичного перемир’я" з відмовою надати нейтральний статус російському лижнику Олександру Большунову. Також Тихонов переконаний, що "Росія повинна бомбити і забирати все, як це робить Трамп".

"Вони бояться конкуренції, от і все. Ще раз повторю, що треба чинити, як американці. Ми після Великої Вітчизняної Війни перетворилися на шестьорок, ось що найстрашніше. Потрібно бомбардувати й брати все, що необхідно для добробуту Росії та всього російського народу. Як це робить Трамп усупереч усім законам. А ми всі ходимо з простягнутою рукою і вмовляємо, які вони погані та які ми добрі. Яке енергетичне перемир’я? Це 10 кроків назад. Велика ядерна держава. Це ганьба", — заявив Олександр Тихонов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишня легкоатлетка і дворазова чемпіонка Олімпійських ігор, багаторазова чемпіонка світу зі  стрибків з жердиною Олена Ісінбаєва  тепер  прогулюється Іспанією, залишаючись  в нинішній ситуації  діючим офіцером російської  армії.

За інформацією видання EL DIGITAL SUR, що оприлюднило фотознімки   олімпійської чемпіонки, що  ходить  вулицями Тенеріфе.  Представники  видання стверджують, що Ісінбаєва  зараз  перебуває  в безстроковій  відпустці, яку отримала від  військового керівництва Росії "за заслуги у кривавій агресії проти України". Як пише  видання, 41-річна Олена Ісінбаєва  мешкає  в Тенеріфе "у елітному житловому комплексі".
 

 



