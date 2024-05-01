После наводнений в Россию пришла новая стихийное бедствие: власти РФ объявили об эвакуации в одном из регионов

Российские власти объявили об эвакуации жителей столицы Бурятии Улан-Удэ из-за массового лесного пожара, который опрокинулся на частный сектор, расположенный в чертах города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России масштабный пожар в столице Бурятии. Фото из открытых источников

Мэр Улан-Уде Игорь Шутенков сообщил, что из-за экстренной ситуации с масштабным пожаром власти города разворачивают пункты временного размещения для эвакуированных.

В МЧС РФ объявили, что по состоянию на 30 апреля площадь пожара вблизи столицы Бурятии охватила около десяти тысяч квадратных метров, а в самом Улан-Удэ огонь перекинулся на несколько десятков домов и других помещений местных жителей. По сообщению российских служб, пожар в городе удалось ликвидировать, а пострадавшие не обнаружены.

Напомним, что в России с марта в нескольких регионах страны фиксируют стихийные бедствия вызванные масштабными наводнениями из-за которых затапливаются дома россиян, а власти вынуждены прибегать к эвакуации жителей городов и сел. Сильные лесные пожары в Бурятии начались с апреля, за месяц охвативших и уничтоживших около 140 гектаров территории. Кроме того, в Бурятии на протяжении последних суток обнаружены новые восемь очагов возгорания. Причиной пожаров в России называют безветренную и сухую погоду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России наводнение затопило скважины с радиоактивным ураном.

Также "Комментарии" писали о том, что из-за масштабного наводнения в Китае эвакуировали тысячи людей. А в ОАЭ стихийное бедствие, вызванное проливными дождями, настолько повлияло на ландшафт города Дубаи, что разницу можно заметить даже на спутниковых снимков.