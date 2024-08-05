Россия готова рассматривать возможность заключения с США политических договоренностей в области контроля над вооружениями, но отдает предпочтение юридически обязывающим соглашениям, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

США и РФ

В частности, он сообщил, что Соединенные Штаты на данном этапе не способны обеспечить ратификацию новых договоренностей в области контроля над вооружениями между двумя странами, которые бы отражали приоритеты Москвы.

По мнению российского посла, американский конгресс в данный момент не стал бы ратифицировать российско-американские договоренности с учетом приоритетов РФ.

Как заявил Антонов, исполнительная ветвь власти США это якобы понимает и думает о достижении политических договоренностей, которые не требуют ратификации Сенатом конгресса, по истечении срока действия ДСНВ.

При этом известно, что в июле заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара заявил, что Вашингтон должен продолжать искать возможность подписания с Москвой нового соглашения о сокращении ядерных вооружений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе Запад и Россия обменялись заключенными. Как заявили в Верховной Раде, это свидетельствует о том, что на Западе готовы к примирению с Россией и ее диктатором Владимиром Путиным. Как заявила нардеп Виктория Сюмар, этим обменом Запад продемонстрировал, что имеет свои интересы и переговорные позиции с Россией. И что война в Украине, самая большая война после второй мировой войны, развязанная Россией, может в этих отношениях не учитываться.



