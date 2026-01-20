После операции «Паутина» у Путина и его кружения новая паника: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После операции "Паутина" Путин и его люди очень сильно боятся новой атаки беспилотниками, поэтому они приняли решение создать максимально сложные условия для ввоза в Россию этих самых БПЛА. Об этом рассказал блогер, журналист и политический обозреватель Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Обозреватель отметил, в результате российские импортёры и Z-волонтёры сталкиваются с огромными трудностями при ввозе в Россию китайских беспилотников. В своих постах они жалуются, что остро необходимые на фронте аппараты простаивают на таможне месяцами или просто конфискуются ею. Это натурально стало большой проблемой.
Иван Яковина отметил, расстроенные "волонтёры" на этом фоне постепенно сворачивают свою деятельность, поскольку просто не могут ничего завезти в Россию. При этом там все понимают, что ситуация сложилась странная. Однако никто ничего не может, да и не хочет – делать. Все понимают, что если украинцы снова завезут в Россию свои дроны, то та таможня, которая их пропустила, будет казнена в полном составе. Поэтому таможенники на всякий случай не пропускают в страну вообще ничего.
Читайте также на портале "Комментарии" - заявления европейских лидеров, в частности, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якобы свидетельствуют о подготовке к войне с Россией. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.