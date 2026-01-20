После операции "Паутина" Путин и его люди очень сильно боятся новой атаки беспилотниками, поэтому они приняли решение создать максимально сложные условия для ввоза в Россию этих самых БПЛА. Об этом рассказал блогер, журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Обозреватель отметил, в результате российские импортёры и Z-волонтёры сталкиваются с огромными трудностями при ввозе в Россию китайских беспилотников. В своих постах они жалуются, что остро необходимые на фронте аппараты простаивают на таможне месяцами или просто конфискуются ею. Это натурально стало большой проблемой.

"Но самая прикольная часть заключается в том, что таможня регулярно отчитывается о передаче в войска самого разного оборудования, "конфискованного у контрабандистов". То есть начальство российской таможни набивает себе политические очки, грабя любителей путинского режима", – отметил журналист.

Иван Яковина отметил, расстроенные "волонтёры" на этом фоне постепенно сворачивают свою деятельность, поскольку просто не могут ничего завезти в Россию. При этом там все понимают, что ситуация сложилась странная. Однако никто ничего не может, да и не хочет – делать. Все понимают, что если украинцы снова завезут в Россию свои дроны, то та таможня, которая их пропустила, будет казнена в полном составе. Поэтому таможенники на всякий случай не пропускают в страну вообще ничего.

Читайте также на портале "Комментарии" - заявления европейских лидеров, в частности, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якобы свидетельствуют о подготовке к войне с Россией. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров — и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, и (Фридрих — ред.) Мерц, и (Кир — ред.) Стармер, и (Эммануэль — ред.) Макрон, и Рютте, они всерьез готовятся к войне — глава МИД России.



