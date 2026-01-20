Після операції "Павутина" Путін і його люди дуже бояться нової атаки безпілотниками, тому вони вирішили створити максимально складні умови для ввезення до Росії цих самих БПЛА. Про це розповів блогер, журналіст та політичний оглядач Іван Яковіна.

Оглядач зазначив, що в результаті російські імпортери та Z-волонтери стикаються з величезними труднощами при ввезенні в Росію китайських безпілотників. У своїх постах вони скаржаться, що гостро необхідні на фронті апарати простоюють на митниці місяцями або просто нею конфіскуються. Це природно стало великою проблемою.

"Але найприкольніша частина полягає в тому, що митниця регулярно звітує про передачу до військ найрізноманітнішого обладнання, "конфіскованого у контрабандистів". Тобто начальство російської митниці набиває собі політичні очки, грабуючи любителів путінського режиму", – зазначив журналіст.

Іван Яковіна зазначив, що засмучені "волонтери" на цьому фоні поступово згортають свою діяльність, оскільки просто не можуть нічого завезти до Росії. При цьому всі там розуміють, що ситуація склалася дивна. Однак ніхто нічого не може, та й не хоче робити. Усі розуміють, що якщо українці знову завезуть до Росії свої дрони, то та митниця, яка їх пропустила, буде страчена у повному складі. Тому митники про всяк випадок не пропускають до країни взагалі нічого.

заяви європейських лідерів, зокрема генерального секретаря НАТО Марка Рютте, нібито свідчать про підготовку до війни з Росією. Відповідну заяву на прес-конференції зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Якщо ви почитаєте заяви європейських політиків, лідерів – і та ж Кая Каллас, і Урсула фон дер Ляйєн, і (Фрідріх – ред.) Мерц, і (Кір – ред.) Стармер, і (Еммануель – ред.) Макрон, і Рютте, вони всерйоз готуються до війни проти Російської Федерації, і, власне, цього не приховують", — заявив глава МЗС Росії.



