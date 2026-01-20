Россия снова намекает на войну с Европой и НАТО: что заявил Лавров

Заявления европейских лидеров, в частности, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, якобы свидетельствуют о подготовке к войне с Россией. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров — и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, и (Фридрих — ред.) Мерц, и (Кир — ред.) Стармер, и (Эммануэль — ред.) Макрон, и Рютте, они всерьез готовятся к войне — глава МИД России.

Во время выступления Сергей Лавров также заявил, что Россия в войне против Украины якобы до сих пор хочет "устранить первопричины этого кризиса". По его словам, эти первопричины страны Запада долгие годы сознательно создавали.

Читайте на портале "Комментарии" — Сергей Лавров сравнил незаконную аннексию украинского Крыма с возможными планами США по установлению контроля над Гренландией. Выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, он заявил, что Крым якобы имеет для безопасности России такое же значение, как Гренландия для Соединенных Штатов.

Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии, хотя формально "не имеет к этому никакого отношения".

"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне отлично знают об отсутствии таких планов и в России, и в КНР. Это не наш вопрос", — сказал глава МИД РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сергей Лавров снова заявил о якобы готовности Москвы к дипломатическому урегулированию войны против Украины, в то же время выдвинув жесткие условия для любых переговоров. По его словам, Россия согласится на диалог только при полном выполнении требований Кремля, а ответственность за отсутствие мира он традиционно возложил на Запад.



