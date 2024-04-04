После переговоров министров обороны Песков заявил о готовности Путина к диалогу с Макроном

После того, как впервые с октября 2022 года министры обороны Франции и России Себастьян Лекорню и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, российские журналисты поинтересовались, может ли такой диалог состоятся между президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков

Как отметил Дмитрий Песков, пока нет планов относительно проведения такого диалога между главами государств, но кремлевский диктатор готов к тому, чтобы поговорить с Макроном.

"Путин остается открыт для диалога" , — сказал Песков.

Более того, он утверждает, что кремлевский диктатор ведет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с Россией.

"Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных и иногда самых сложных мировых и региональных проблем" , — заявил спикер российского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что прошел телефонный разговор между министрами обороны Франции и России. После него в Кремле заявили, что якобы Франция согласилась обсуждать с РФ ситуацию в Украине, а также мирные переговоры.

Эту информацию опровергли в Париже и заявили, что она не имеет ничего общего с реальностью. Как считают эксперты, этот случай в очередной раз подтверждает, что с Россией нет смысла вести диалог, поскольку она все равно солжет ради демонстрации "побед" своим избирателям. Также, добавили эксперты, такие переговоры в стране-агрессоре все будут воспринимать, как проявление слабости и отдельно взятой страной, и Западом в целом.

Кроме того, известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сейчас занял более жесткую позицию в отношении России и старается убедить лидеров других государств последовать его примеру.



