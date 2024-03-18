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После победы на выборах Путин ответил, может ли быть война между Россией и НАТО

Владимир Путин не возразил, что в будущем может произойти война между Россией и НАТО, которая станет военным конфликтом мирового масштаба.

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире нельзя исключать глобальную войну между НАТО и Россией. Такие заявления российского диктатора прозвучали после его переизбрания на "выборах" в России, где ЦИК насчитал Путину рекордные 87% голосов.

После победы на выборах Путин ответил, может ли быть война между Россией и НАТО

Владимир Путин о войне между Россией и НАТО. Фото из открытых источников

После президентских "выборов" Владимир Путин выступил с брифингом, где ответил на вопросы журналистов. Один из них касался возможности нападения России на страны НАТО.

"Я думаю, что все возможно в современном мире", — сказал Путин, не отрицая, что Россия может атаковать страны НАТО.

Российский президент пригрозил, что мир находится в шаге от начала Третьей мировой войны. Однако добавил, что такой сценарий "мало кого интересует".

Также Путин прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности в будущем ввести войска НАТО в Украину. Президент России обвинил французского лидера в попытках усилить эскалацию и добавил, что Кремль якобы поддерживает мирные переговоры по окончании войны.

"Похоже, Франция может сыграть свою роль. Пока не все потеряно. Я говорил это много раз и повторяю снова. Мы за мирные переговоры, и не потому, что у врага заканчиваются патроны", — говорит Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин назвал единственное условие для мирных переговоров по войне. Главное условие российского диктатора состоит в признании Киевом оккупированных украинских территорий в пользу РФ и капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали, кто из мировых лидеров поздравил Владимира Путина с победой на "выборах" в России.



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