После победы на выборах Путин ответил, может ли быть война между Россией и НАТО

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире нельзя исключать глобальную войну между НАТО и Россией. Такие заявления российского диктатора прозвучали после его переизбрания на "выборах" в России, где ЦИК насчитал Путину рекордные 87% голосов.
Владимир Путин о войне между Россией и НАТО. Фото из открытых источников
После президентских "выборов" Владимир Путин выступил с брифингом, где ответил на вопросы журналистов. Один из них касался возможности нападения России на страны НАТО.
Российский президент пригрозил, что мир находится в шаге от начала Третьей мировой войны. Однако добавил, что такой сценарий "мало кого интересует".
Также Путин прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности в будущем ввести войска НАТО в Украину. Президент России обвинил французского лидера в попытках усилить эскалацию и добавил, что Кремль якобы поддерживает мирные переговоры по окончании войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин назвал единственное условие для мирных переговоров по войне. Главное условие российского диктатора состоит в признании Киевом оккупированных украинских территорий в пользу РФ и капитуляции Украины.
Также "Комментарии" писали, кто из мировых лидеров поздравил Владимира Путина с победой на "выборах" в России.
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