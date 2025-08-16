После саммита на Аляске в РФ сделали заявление о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского

Ни о какой встрече в ближайшей перспективе с участием президентов США, Украины и России речь не идет. В Москве дали понять, что такой вариант пока что даже не рассматривают. Об этом свидетельствует заявление помощника Путина Юрия Ушакова, который заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского даже не обсуждалась.

Трамп, Путин и Зеленский. Фото: из открытых источников

Более того, Юрий Ушаков заявил, что пока не владеет информацией, когда может состоится следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, намекая на отсутствие тем для обсуждения.

