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После смерти мужа россиянка получила подарок от Путина: говорит, что очень рада

Вдова умершего в Украине военного РФ благодарит власти России за автомобиль и говорит, что "очень рада" получить такой подарок.

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Вдова погибшего в Украине российского военного получила автомобиль. На видео она заявила, что рада получить подарок и благодарит российские власти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Nexta.

После смерти мужа россиянка получила подарок от Путина: говорит, что очень рада

Вдова русского военного Екатерина Постнова. Фото из открытых источников

Независимый белорусский ресурс Nexta опубликовал в своем Twitter запись, которая первоначально появилась на пропагандистской странице российского телеканала Life. Видео снято в Москве по случаю передачи 50 новых автомобилей Suzuki для семей российских военных, погибших в Украине. Одной из женщин, которая была на видео, оказалась вдова полковника российской гвардии Сергея Постнова.


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На видео, которое использует российская пропаганда, женщина заявила, что ей "очень приятно" получить автомобиль и выразила благодарность российским властям.

"Вдова кафиров радуется, что за мужчину, который сейчас кормит червей где-то под Бахмутом, ей подарили новую машину", — иронизирует портал Nexta .

Вдова также рассказала, что ее муж выполнял миссии в Чечне и Сирии. Известно, что Сергей Постнов принимал участие в прорыве в сторону Гостомеля, а также совершал нападение на несколько населённых пунктов в харьковской области. Был ликвидирован в Украине в ночь на 14 июня 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рамзан Кадыров сделал предложение Путину. Чеченский лидер обеспокоен ситуацией в Белгородской области России и просит свои войска войти в защиту региона от российских повстанцев из РДК и РЛС.

Также "Комментарии" писал об уволенном ведущем телеканале FOX News, который начал распространять пророссийские нарративы в американском инфопространстве. Такер Карлсон заявил, что Украина стоит за подрывом Каховской ГЭС. Его видео за первые 10 часов просмотрели более 46 млн. раз. Среди распространившихся видео оказался Илон Маск и республиканцы, поддерживающие Трампа.



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Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1665066857773006851
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