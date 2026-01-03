После событий в Венесуэле из Москвы последовали новые угрозы Украине: детали

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев гневно отреагировал на проведение Соединенными Штатами военной операции в Венесуэле. Бывший президент РФ не сдерживал сарказма и использовал этот инфоповод для очередных угроз в адрес Украины.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"Отличный пример миротворчества США. Жесткая военная операция в независимой стране, ничем не угрожавшая Штатам. Увлечение спецназом легально избранного президента с супругой. Конечно, все это строго в рамках международного права и национального законодательства по согласованию с Конгрессом", – отметил Дмитрий Медведев.

Комментируя действия американской армии, Медведев не обошел вниманием Украину. Он цинично заявил, что американским силам следовало бы выбрать другую цель.

Российское чиновник заявил, что было бы "совершенно уместно", если бы Соединенные Штаты "нанесли удары по военным объектам Украины".

Наряду с очередными выпадами в адрес Киева и Вашингтона Медведев пришел к выводу, что единственной реальной гарантией от внешнего вмешательства в смену власти, по его мнению, остается владение оружием массового уничтожения.

Он также прокомментировал события в Каракасе, назвав их наглядным подтверждением того, что каждое государство должно максимально усиливать свои вооруженные силы, чтобы не допустить легкого вмешательства "богатых авантюристов", якобы стремящихся изменять конституционный строй для доступа к нефти или другим ресурсам.

По словам Медведева, самым эффективным способом обезопасить страну от подобных сценариев именно наличие ядерного оружия. Это, по его убеждению, еще раз подчеркивает курс Кремля по использованию ядерного фактора как инструмента давления в международной политике.

Читайте на портале "Комментарии" — в МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы 3 января и выразили глубокую обеспокоенность.



