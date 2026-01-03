Москва відреагувала на операцію США у Венесуелі

Рубрики
Кравцев Сергей
У МЗС Росії засудили збройну агресію США проти Венесуели 3 січня і висловили глибоке занепокоєння.
Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел
У зовнішньополітичному відомстві Росії уточнили, що Кремль готовий народ Венесуели підтримувати. Латинська Америка має залишатися зоною світу, якою вона проголосила себе у 2014 році. А Венесуелі має бути гарантовано право самої визначати свою долю без будь-якого деструктивного, тим більше військового втручання ззовні.
Москва також підтримує скликання Радбезу ООН щодо Венесуели, повідомили у МЗС РФ.
Варто зазначити, що раніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив американському сенатору Майку Лі, що військова операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели завершена. Президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у США.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.
За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".