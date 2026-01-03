Після подій у Венесуелі з Москви пішли нові погрози Україні: деталі

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв гнівно відреагував на проведення Сполученими Штатами військової операції у Венесуелі. Колишній президент РФ не стримував сарказму та використав цей інфопривід для чергових погроз на адресу України.

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

"Відмінний приклад миротворчості США. Жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала Штатам. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною. Звичайно, все це суворо в рамках міжнародного права і національного законодавства за погодженням із Конгресом", — зазначив Дмитро Медведєв.

Коментуючи дії американської армії, Медведєв не оминув увагою Україну. Він цинічно заявив, що американським силам варто було б обрати іншу ціль.

Російський посадовець заявив, що було б "цілком доречно", якби Сполучені Штати "завдали ударів по військових об’єктах України".

Поряд із черговими випадами на адресу Києва та Вашингтона, Медведєв дійшов висновку, що єдиною реальною гарантією від зовнішнього втручання у зміну влади, на його думку, залишається володіння зброєю масового знищення.

Він також прокоментував події у Каракасі, назвавши їх наочним підтвердженням того, що кожна держава має максимально посилювати свої збройні сили, аби не допустити легкого втручання "заможних авантюристів", які нібито прагнуть змінювати конституційний лад заради доступу до нафти чи інших ресурсів.

За словами Медведєва, найефективнішим способом убезпечити країну від подібних сценаріїв є саме наявність ядерної зброї. Це, на його переконання, ще раз підкреслює курс Кремля на використання ядерного чинника як інструменту тиску у міжнародній політиці.

