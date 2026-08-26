Взаимодействие меж разведывательными ведомствами Соединенных Штатов и русской Федерации не прекращается даже в условиях глубочайшего кризиса в отношениях. Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что руководителю РФ доложили о недавних переговорах главы ЦРУ Джона Рэтклиффа с представителями российских силовых структур.

Путин

"Контакты между спецслужбами России и США продолжаются даже в самые сложные моменты двусторонних отношений, — отметил представитель Кремля, комментируя ситуацию, — это положительный процесс".

При этом он добавил, что официальная Москва пока не планирует никаких дипломатических или политических встреч с американской стороной непосредственно через аппарат Кремля.

Кроме темы тайного визита американского высокопоставленного чиновника, представитель российской власти прибег к привычным пропагандистским нарративам о войне в Украине и ситуации на передовой.

"Украина однозначно проигрывает конфликт, – безапелляционно заявил Песков, пытаясь апеллировать к текущей ситуации на поле боя, – это демонстрирует динамика на фронтах".

Спикер Кремля также убежден, что властная структура в Киеве якобы "разрушается изнутри и теряет устойчивость".

Кроме того, российская сторона обвинила западных партнеров в политической близорукости. Песков подчеркнул, что считает "большой ошибкой нежелания европейцев замечать системные проблемы в украинском руководстве", пытаясь таким образом посеять сомнения среди стран Европейского Союза относительно дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бы илорусский диктатор неожиданно объявил проверку боеготовности. В Совбезе прямо связали решение с визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию.